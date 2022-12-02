 سحوبات وجوائز قيمة في أمسية مهرجان سباق الاتحاد 51 بمضمار جبل علي غداً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إدارة مضمار جبل علي تفصيلات السباق الرابع الذي سيتزامن مع احتفالات الدولة بـ «عيد الاتحاد 51»، و يتضمن 7 أشواط ويبلغ مجمل جوائزها 490 ألف درهم.

وبهذه المناسبة، ستكون جماهير وعشاق المضمار الأصفر على موعد مع عدد من المفاجآت المقدمة من قبل المضمار، إذ ستقدم المذيعة الداخلية للمضمار مسابقة تفاعلية مع الجمهور عبر طرح أسئلة متنوعة وستقدم جوائز نقدية لأصحاب الإجابات الصحيحة بمجموع جوائز يبلغ 5 آلاف درهم إماراتي.

وتم الإعلان أيضاً عن طرح قسيمة السحوبات التي ستباع في الأماكن المخصصة وستشمل السحوبات جوائز قيمة تشمل سيارة نيسان صني لفائز واحد، و10 آلاف درهم لفائز واحد، بجانب 5 أجهزة محمولة (موبايل) لخمسة فائزين وأيضاً ستؤهل التذكرة نفسها لدخول السحب على الجائزة الكبرى سيارة نيسان باترول سيتم السحب عليها في نهاية موسم 2022 – 2023.

ومن جانب آخر ستكون هناك مسابقة خاصة في حساب مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لمضمار جبل علي @jarc_official وهي اختيار أفضل عمل فني، صورة فوتوغرافية أو فيديو يتم التقاطه من قبل الجمهور بيوم السباق ونشره في حساباتهم عبر تطبيق إنستغرام وسيتم اختيار فائز واحد من قبل لجنة التحكيم بالمضمار وسيحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 1000 درهم.

المناسبة الغالية

وقال محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي: «بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نحرص في هذه المناسبة الوطنية الغالية على إدخال البهجة والسرور نفوس رواد مضمار جبل علي العريق، ويسرنا أن نعلن عن مسابقاتنا وتفاعلنا مع هذه المناسبة الوطنية الغالية بدعم عدد من رواد الأعمال الإماراتيين الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر استقطاب مشاريعهم في أروقة المضمار العريق، بجانب تنظيم معرض فني مصغر لنشر أعمال الفنانين الشباب في كل أمسية».

وأضاف «تقديراً لهذه المناسبة الغالية، تمت تسمية الشوط الرئيس سباق كأس الاتحاد 51، كل الشكر والامتنان لشركائنا الرعاة الذين يسهمون في دعم هذه الرياضة والحدث العزيز على قلوبنا جميعاً، ونرجو لجميع المشاركين التوفيق في المهرجان المرتقب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز