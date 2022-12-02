760 ألف درهم جوائز السباق الرابع بالعين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يشهد المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم رابع سباقاته بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط يشارك فيها 94 من الخيول العربية الأصيلة ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 760 ألف درهم.

وتستهل 15 من الخيول المبتدئة عمر ثلاث سنوات حفل الأمسية بالتسابق لمسافة 1400 متر، حيث يسعى «ضوء الشام» للمنافسة على الصدارة، على أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء طامحين لمغادرة فئة المبتدئة بالفوز باللقب، مثل «غانم الوثبة»، و«هيبة» و«تمجيد» وغيرها.

كما تستمر الإثارة في الشوط الثانية للخيول المبتدئة على مسافة 1600 متر، على جوائز 70 ألف درهم، ويبرز «جاد الوثبة»، و«إتش أف الكاسر» كمرشحين للقب بمنافسة قوية من بقية الخيول المتسابقة.

وفي الشوط الثالث للخيول عمر أربع سنوات فما فوق يشارك 14 خيلاً تتسابق لمسافة 1600 متر- هانديكاب- ويتوقع أن يشهد تنافساً قوياً، حيث يتطلع «مشير الوثبة» للصدارة، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين بارزين مثل «ياس إكس منصور» و«أيه أف رمز»، و«جلال الريف» وغيرها.

تحتدم المنافسة في الشوط الرابع، والذي ينطلق لمسافة 1800 متر- كوندشن- بمشاركة 10 خيول عمر أربع سنوات فما فوق، وخلاله يتطلع «أوس» للفوز باللقب للمرة الرابعة على التوالي بهذا المضمار.

2000

ولمسافة 2000 متر ينطلق السباق في الشوط الخامس بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، وخلاله يسعى «أجرد العذبة» للاحتفاظ باللقب الذي توج به الأسبوع الماضي بذات المضمار، غير أن المهمة لن تكون يسيرة بالنسبة له، إذ يتواجد منافسون أقوياء مثل «كاليفانو دو غزال» و«نواند نو الموري» .

ويعود سباق المبتدئة في الشوط السادس وقبل الأخير، حيث تتنافس 15 من خيول الإنتاج المحلي عمر أربع سنوات فما فوق على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينطلق السباق لمسافة 1000 متر، ويبرز «مرافق الخالدية» كأبرز المرشحين للصدارة ، كما يتواجد أيضاً «أي أس جلمود» كمنافس قوي في هذا الشوط.

وفي ختام الأمسية بالشوط السابع تتسابق 10 من الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر- كوندشن- وسيكون «عارف» الساعي للفوز باللقب على موعد مع تنافس محتدم أمام «جولد سيلفر» في أول ظهور له بمضمار نادي العين، وهناك أيضاً «زهوان»، و«مميزة» وغيرهما من الخيول المتطلعة للفوز باللقب.

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