أمسية «عيد الاتحاد 51» على مضمار «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تنطلق اليوم رابع سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» العالمي برعاية وزارة الدفاع، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ «عيد الاتحاد 51»، وتتضمن الأمسية 7 أشواط ، وسيتم تقديم الجوائز للفائزين بالأشواط السبعة من قبل أبناء شهداء الإمارات الذين تمت دعوتهم للاحتفال بهذه المناسبة بمضمار ميدان.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «أبوظبي» لمسافة 1200 متر برعاية «القوات البرية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، الذي سيشهد مشاركة 8 خيول أبرزها «بالحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «آيرون سايد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «أبشرك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «بنزيمة» لحمد راشد بن غدير.

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني «دبي» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر برعاية «القوات البحرية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 11 مهرة، أبرزها «هير وي آر» و«ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «حبوبة» لمحمد أحمد علي السبوسي، «هنتج ليدي» لحمدان سلطان علي السبوسي، «النعيم» و«هوم فروم هوم» لإسماعيل محمد.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «الشارقة» لمسافة 1200 متر برعاية «القوات الجوية والدفاع الجوي» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «تمبيستا دورو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «نيار» لـ «إسطبلات الراشد»، «أكسيد إن جولد» و«مورنج» لناصر عسكر، «شيف أوف نيفي» لسعيد سلطان الرحومي.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «عجمان» لمسافة 1200 متر برعاية «حرس الرئاسة» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 8 خيول أبرزها «الهدير» لـ «شادويل»، «يجاري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، «مدخل» لفوزي عبدالله ناس.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس الرئيس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر «قوائم» برعاية «قوات الاحتياط» البالغ قيمة جوائزه 132ألفاً و500 درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «دنيا» لـ «شادويل»، «أفانت جارد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كافو» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، «برينس إيجي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «كابيزانو» لسلطان علي، «جولدن جول» لمالكه ديل برينان، «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «إيفر فاست» لـ«مزرعة كيدار – فرانكي أوكونور»، «ميليتاري لو» لناصر عسكر، «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، «أتليتكو إيل كولانو» لهاريس باجي دو سول.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس «أم القيوين ورأس الخيمة» لمسافة 1600 متر برعاية «الطيران المشترك» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 7 خيول أبرزها «ريماس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «راوي» لـ «ر ر ر للسباقات»، «كوالتي هيومر» لسلطان علي.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع «الفجيرة» لمسافة 1400 متر برعاية «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 11 خيلا أبرزها «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رعد» لـ «ر ر ر للسباقات»، «المقدام» و«زهو» لـ «إسطبلات الراشد».

جوائز قيمة

وسيحظى جمهور سباقات الخيل بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال مسابقة «أفضل زي إماراتي»، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل قسائم مقدمة من فندق ميدان، بالإضافة إلى جوائز عينية يبلغ عددها 26 جائزة إلكترونية ثمينة تشمل 15 هاتفاً متحركاً (موبايل)، و6 حواسيب محمولة (لابتوب)، إضافة إلى 5 أجهزة لوحية (تاب)، وسيتم اختيار 12 فائزاً آخر يحصل كل منهم على مبلغ 500 درهم ضمن جوائز الستة آلاف درهم التي يتم توزيعها لأصحاب الحظ السعيد في سباقات المضمار، ما يرفع عدد الفائزين إلى 38 فائزاً، وسيتم السحب على هذه الجوائز بعد نهاية الشوط السادس بقسائم مجانية توزع عند دخول المضمار. يأتي تقديم هذه الجوائز حرصاً من النادي على إدخال السعادة في قلوب عشاق السباقات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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