جوائز ثمينة للجمهور في احتفالية مضمار ميدان بـ«عيد الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل مضمار ميدان بعيد الاتحاد الـ51 يوم غدٍ، وستزين ألوان العلم الإماراتي جميع أنحاء مضمار ميدان وسيحظى جمهور سباقات الخيل بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال مسابقة «أفضل زي إماراتي»، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل قسائم مقدمة من فندق الميدان.

ويتوجب على الجماهير التي ترغب بالمشاركة في هذه المسابقة الحضور إلى المضمار يوم السباق من أجل التقاط الصور بأزيائهم الإماراتية احتفاءً بهذه المناسبة في المنطقة المخصصة لاحتفالات عيد الاتحاد بالقرب من البوابة رقم 3 وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم وعرض صور الفائزين على منصات التواصل الاجتماعي لنادي دبي لسباق الخيل.

وتم الإعلان أيضاً عن جوائز عينية يبلغ عددها 26 جائزة إلكترونية ثمينة تشمل 15 هاتفاً متحركاً (موبايل)، و6 حواسيب محمولة (لابتوب)، إضافة إلى 5 أجهزة لوحية (تاب)، وسيتم اختيار 12 فائزاً آخر يحصل كل منهم على مبلغ 500 درهم ضمن جوائز الستة آلاف درهم التي يتم توزيعها لأصحاب الحظ السعيد في سباقات المضمار، ما يرفع عدد الفائزين إلى 38 فائزاً، وسيتم السحب على هذه الجوائز بعد نهاية الشوط السادس بقسائم مجانية توزع عند دخول المضمار. يأتي تقديم هذه الجوائز حرصاً من النادي على إدخال السعادة في قلوب عشاق السباقات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

تفاعل

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «يحرص نادي دبي لسباق الخيل دائماً على التفاعل مع المناسبات الوطنية والمجتمعية، فضلاً عن الفعاليات الكبرى مثل عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويسعدنا العمل مرة أخرى بالشراكة مع وزارة الدفاع للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة ونشكرهم على دعمهم. وستجمعنا هذه المناسبة مع الجمهور للاحتفال معاً بأسلوب فريد في مضمار ميدان، ونشجع الجميع على الإسهام في تجسيد روح الاتحاد».

تقديراً لهذه المناسبة التاريخية، تمت تسمية كل سباق من سباقات الأمسية بأسماء الإمارات السبع، حيث يطلق اسم العاصمة أبوظبي على الشوط الافتتاحي. والشوط الرئيسي في الأمسية هو سباق خور دبي للميل (ليستد) وهو مؤشر مبكر لسباق جودلفين مايل أمسية كأس دبي العالمي. هذا وسيتم تقديم الجوائز للفائزين بالأشواط السبعة من قبل أبناء شهداء الإمارات الذين تمت دعوتهم للاحتفال بهذه المناسبة بمضمار ميدان.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول من درهمين فقط، بالإضافة إلى باقات الضيافة التي تبدأ من 265 درهماً، ولشراء التذاكر ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (www.dubairacingclub.com).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز