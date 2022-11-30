قرعة متوازنة في «جوهرة تاج زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، جرت ظهر أمس، بقاعة مؤتمرات فندق دوسيت ثاني في أبوظبي، بحضور ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة لضيوف المهرجان وممثلي وسائل الإعلام، مراسم القرعة لسباق النسخة الثامنة من جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي ستقام يوم الأحد المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وجاءت قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2200 متر، البالغ جائزتها 5 ملايين درهم، عادلة ومتوازنة، ونالت رضا مندوبي خيول الإمارات، وبقية الملاك والمدربين في السباق العالمي.

وأسفرت القرعة التي يشارك فيها 16 خيلاً، عن انطلاق «حيان» من البوابة «1»، و«تيما» من البوابة «8»، و«صمود» من البوابة «11»، وتعود ملكيتهم إلى إسطبلات ياس، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فيما ينطلق «مجيب» لإسطبلات الأصايل من البوابة «14».

مراكز

وينطلق «حميم» من البوابة «12»، و«اوتومان» من البوابة «10»، العائدان لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وينافس من خيول الإمارات «اشتون تورتيس» لزياد كلداري، وينطلق من البوابة «3»، و«ازادي ستار» للإسطبلات الوطنية، وينطلق من البوابة «7»، و«إيه إف البيرق» لخالد خليفة النابودة من البوابة «4»، و«جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، من البوابة «6»، وهي بوابات مميزة.

ويمثل السعودية «ضرغام عذبة» لعذبة ريسنج، وينطلق من البوابة «9»، فيما يمثل الخيول القطرية «فيرست كلاس» لنايف الكعبي، من البوابة «5»، و«ليدي برنسيس» المدافعة عن اللقب من البوابة «16»، و«جعفر» لعبد الله العطية، من البوابة «15».

ويمثل الخيول العمانية «سوكو» للخيالة السلطانية العمانية، من البوابة «2»، فيما تنطلق «موندا» للوسمية ريسنج من البوابة «13».

أقوى أسبوع

وقالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي أدارت مراسم القرعة، مع الإعلامي ديريك تومسون، إن المهرجان يقدم أقوى أسبوع للخيل العربية، متضمنة كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يحمل اسماً غالياً، معلنة عن تخصيص 4 سيارات للجمهور في السباق الرئيس، يوم 4 ديسمبر المقبل، بمضمار أبوظبي.

وقالت أسماء الشامسي ممثلة الاتحاد النسائي، إن الاتحاد، بدعم مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سينظم مسابقة أجمل زي تراثي إماراتي، خلال يوم السباق الرئيس.

مؤتمر صحافي

وعقدت اللجنة المنظمة لملتقى الخيول العربية مؤتمراً صحافياً، نقل خلاله محمد مطر الفلاحي نائب رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأعلن الافتتاح الرسمي للملتقى العالمي، مُرحباً بجميع الضيوف في العاصمة أبوظبي، متمنياً التوفيق للملاك والمدربين المشاركين في كأس جوهرة تاج زايد.

وحضر المؤتمر صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ، والشيخ حامد آل حامد، ومازن الرفاعي مدير عام الوطنية للأعلاف. وهنأ الشيخ راشد بن جمال بن خليفة آل مكتوم مدير المبيعات بـ «طيران الإمارات»، الجميع بعيد الاتحاد الـ 51، متقدماً بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعاية المهرجان، الذي يعد طيران الإمارات جزءاً لا يتجزأ منه.

وقال طلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، يشرفنا أن نكون شريكاً دائماً للمهرجان، منذ انطلاقته بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقال حمد الحميري ممثل الأرشيف والمكتبة الوطنية، يسعدنا أن نبارك هذه الشراكة المستمرة في الملتقى، وسباق جوهرة تاج زايد، ونتمنى النجاح للجميع. وتمنى محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، التوفيق والنجاح لهذا الملتقى للمهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

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وشهد الملتقى في يومه الأول، ثلاث جلسات عن التحديات في سباقات الخيول العربية الأصيلة، ومستقبل رياضة سباقات الخيول العربية، وتربية الخيول، بمشاركة نحو «300» شخص من خبراء ومدربين وإعلاميين.

وتم نقل أعمال الملتقى العالمي للخيول العربية الأصيلة على الهواء مباشرة، عبر قناة ياس الرياضية، ويحظى بمتابعة عالمية، من خلال نشر أخبار السباقات والمؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.

ويدعم ويرعى المهرجان، دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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