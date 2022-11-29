«إيه إم إس» بطل أساتذة دوري القفز

المصدر: العين - البيان

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فاز فريق «إيه إم إس» بلقب الجولة الثالثة لمنافسة أساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي جرت فعالياتها بنادي العين للفروسية والرماية والغولف ضمن منافسات الأسبوع السادس لدوري القفز، والتي تضمنت 13 شوطاً، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وشهد المنافسات وتوّج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية، وحسام زميت ممثل اتحاد الفروسية، وخليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم.

وتنافس 59 فارساً وفارسة، تألف منهم 15 فريقاً لأساتذة دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي أقيمت منها ثلاث جولات، الأولى على صالة أكاديمية بوذيب للفروسية، والثانية على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، وجاءت نتائج الفرق الثلاثة الأولى نظيفة دون خطأ، وحسمت بأفضلية الزمن، فريق «أيه ام اس» الفائز بالمركز الأول تكون من الفرسان أميليا موسيكا مع كوتندريكس، كريستوفر جون مع الجواد كاليدور، وسارة حسين مع هيكستيد ثم هيثم عيد مع كريزما، وبمجموع زمن بلغ 213.42 ثانية، وجاء فريق «ريفا نايت» في المركز الثاني، وبمجموع زمن بلغ 220.89 ثانية، والمركز الثالث من نصيب فرسان فريق «بارفوت بيوتي»، بمجموع زمن بلغ 236.80 ثانية.

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