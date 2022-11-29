سحب قرعة «جوهرة تاج زايد» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجري في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بقاعة فندق دوسيت ثاني في أبوظبي، مراسم قرعة سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يسبقها في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، الافتتاح الرسمي والمؤتمر الصحافي للملتقى العالمي الثاني عشر لسباقات الخيول العربية، والذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وتجري مراسم القرعة على الهواء مباشرة عبر قناة ياس الرياضية وموقع التواصل الاجتماعي للمهرجان، ويحضرها الرعاة، ومندوبو ومدربو الخيول المشاركة وممثلو الإعلام، إضافة إلى ممثلين من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وينطلق سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة يوم الأحد المقبل، على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.

ويشارك في سباق النسخة الثامنة لمسافة 2200 متر في ختام النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، (16) من أعلى الخيول تصنيفاً في العالم، يتقدمها «حيان»، و«صمود»، و«تيما»، لياس لإدارة السباقات، إلى جانب «اوتومان» و«حميم» لإسطبلات العجبان، و«اشتون تورتيس» لزياد كلداري، و«ازادي ستار» للإسطبلات الوطنية، و«مجيب» لإسطبلات الأصايل، و«جوال الريف» لسيف عشير المزروعي، و«ايه اف البيرق» لخالد خليفة النابودة.

ويشارك أيضاً «ليدي برنسيس» التي تدافع عن لقبها، و«سوكو»، و«فيرست كلاس»، و«دجعفر»، و«ضرغام عذبة»، و«موندا»، وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد.

واكتملت الاستعدادات للنسخة الثانية عشرة لأعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية.

برنامج

وينطلق اليوم الأول للملتقى غداً بالجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتتناول «التحديات في تدريب والسباقات العربية»، وتطوير أساليب تدريبات الخيول في السباقات، وتشهد الجلسة الثانية في الواحدة والنصف مساءً نقاشات بشأن «مستقبل رياضة سباقات الخيول العربية»، ويدور النقاش حول كيفية النهوض وتطوير السباقات.

وسيكون محور الجلسة الثالثة في الساعة الثالثة والنصف مساءً، تحت عنوان «توليد الخيول العربية» .

وبعد غدٍ تتواصل الأعمال بالجلسة الرابعة في الساعة العاشرة صباحاً، بعنوان «الإعلام والعلاقات العامة»، وفي الساعة الواحدة مساء، تعقد الجلسة الخامسة بعنوان ««دور المرأة في رياضة سباقات الخيول العربية»، وتختتم بالجلسة السادسة في الساعة الثالثة والنصف مساءً بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي في نشر رياضة سباقات الخيول العربية».

هدف

يهدف الملتقى الذي اكتسب سمعة عالمية، وذلك لما قدمه من مكاسب عديدة لملاك ومربي الخيل العربي، وكذلك المدربين والفرسان، إلى تبادل الخبرات بين المهتمين بصناعة الخيل تحت سقف واحد، ومناقشة هموم الجواد العربي، وزيادة عدد سباقاته وانتشارها.

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