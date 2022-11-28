«بروكسي» لجودلفين يدخل ترشيحات كأس دبي العالمي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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دخل «بروكسي» لجودلفين دائرة ترشيحات كأس دبي العالمي 2023، عقب الانتصار الكبير الذي حققه البطل باقتناصه لقب «كلارك ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «شيرشل داونز» في أمريكا، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، مسجلاً زمناً قدره 1.48.89 دقيقة.

وقال ستيدهام: ستكون لدينا خيارات عدة مع «بروكسي»، وسيكون واحد منها محاولة الذهاب إلى كأس دبي العالمي، كما فعلنا مع «ميستيك غايد» بطل العام 2021، ولكن ما زال هناك الكثير من المتغيرات للتخطيط لعام 2023.

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