«شانتي ستار» بطل «كأس حمدان بن راشد»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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توج «شانتي ستار» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الخامس الرئيس «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» لمسافة 1700 متر، برعاية «لونجين» البالغ قيمة جوائزها 200 ألف درهم، وذلك في ثاني سباقات مضمار «الشارقة لونجين».

وشهد السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة مدير عام هيئة الإمارات لسباقات الخيل، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وتمكن البطل من تحقيق اللقب، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 01.46.63 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، فيما حل ثالثاً «جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الأول

اقتنص «برجاش» لعلي حداد لقب الشوط الأول «مجموعة دولشي فيتا» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس راي داوسون، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، مسجلاً زمناً قدره 01.20.14 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «خلف الوثبة» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس انطونيو فريزو، وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

وجاء في المركز الثالث «جاب ولهان» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب عرفان إلهي.

الشوط الثاني

ظفرت «مرام» لـ«إسطبلات الريف» بلقب الشوط الثاني «مجموعة ريكورد» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار، مسجلة زمناً قدره 01.20.48 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «عوائد بينونه» لـ«أبوظبي ريسنج» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدربة نسرين محجوب.

وحلت ثالثاً «إي إس ضواحي» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بقيادة الفارس مهند غرلي وإشراف المدرب إبراهيم أصيل.

الشوط الثالث

حققت «إيه إس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي لقب الشوط الثالث «مجموعة إليجانت» لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس سيف البلوشي، وإشراف المدرب خليفة النيادي، مسجلة زمناً قدره 01.05.99 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إيه إف حجيج» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاءت في المركز الثالث «وضحة» لـ«الوثبة للسباقات» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الرابع

اقتنص «إيه إف محير» لخالد خليفة النابودة لقب الشوط الرابع «مجموعة كونكويست» لمسافة 2000 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل، مسجلاً زمناً قدره 02.20.96 دقيقة وبفارق رقبة عن «إيه إف فخامة» لـ«نقابة الإمارات للتوليد» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب حمد المرر.

وحل ثالثاً «إس إس دستور» لأحمد سعيد المزروعي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط السادس

ظفر «إي إس ابوموسى» لعبيد علي مرشد خميس المرر لقب الشوط السادس والختامي «مجموعة ماستر كولكشين» لمسافة 1700 متر البالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب حمد المرر، مسجلاً زمنا ًقدره 01.58.92 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «تاجر» لـ«الأصايل» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب سالم الكتبي.

وجاء في المركز الثالث «السهوج» لخليفة مطر محمد مطر النيادي بقيادة الفارس سيف البلوشي، وإشراف المدرب خليفة النيادي.

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