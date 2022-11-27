فروسية الإمارات 51 عاماً من البطولات والإنجازات

المصدر: دبي - خالد المهيري

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منذ تأسيس الدولة قبل 51 عاماً، أولى الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتماماً كبيراً بالفروسية والخيول، إذ يعود له الفضل في تشجيع تربية الخيول بمفهومها الحديث، فبادر بتأسيس اسطبلاته الخاصة بتربية ورعاية الخيول في وقت مبكر، رغبة منه في الحفاظ على السلالة الفريدة للخيول العربية، فاهتم بها محلياً وعربياً وعالمياً، وصولاً إلى إقامة سباقات للخيول العربية في أوروبا.

رؤية

وإذا تحدثنا عن الشخصيات المؤثرة في عالم الفروسية محلياً وعالمياً، فإننا سنرى اسم فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائد والقدوة والملهم والمثل الأعلى للرياضة والرياضيين، إذ يرجع الفضل لسموه، في استحداث بطولة كأس دبي العالمي عام 1996، وسلسلة بطولة الإمارات لسباق الخيل، وبطولة كأس شيرجار.

وكان إعلان سموه، في يوليو 1995، عن قيام كأس دبي العالمي، بمنزلة بشارة خير، وإيذاناً بعهد جديد لسباقات الخيل العالمية. ودخل فارس العرب عالم سباقات الخيل العالمية عن طريق المهرة «حتا» التي أهدت سموه انتصاره الأول بالسباقات في مضمار «برايتون» بإنجلترا عام 1977 ثم مضت للفوز بسباق الفئة الثالثة «مولكومب ستيكس» بمضمار «جودوود» الشهر التالي، وفي عام 1993 أعلن سموه عن انطلاق فريق جودلفين، إذ أصبح الفريق الملكي الأزرق من أقوى الاسطبلات في العالم، فمنذ تأسيسه، حقق الفريق عدداً من الانتصارات الأسطورية التي لا تنسى.

سباقات القدرة

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أكبر الداعمين لسباقات القدرة، إذ كان أول المشاركين فيها منذ البداية. وباستعراض مسيرة سموه، نجد أن البداية كانت في أول سباق مشترك للهجن والخيول الأصيلة لمسافة 40 كيلومتراً، في منطقة سيح السلم يوم 10 يناير 1993.

ونال سموه على صهوة «عبيان الأشقر»، جائزة السيف الذهبي، ويرجع إلى هذا السباق الأول بالإمارات، الفضل الكبير في الارتقاء برياضة سباقات القدرة. وأسهم فارس العرب، في إنجاح أطول ماراثون مشترك بين الخيول والهجن، يقام في منطقة الشرق الأوسط، ونجح اتحاد الإمارات للفروسية في تنظيمه لمسافة 165 كيلومتراً في منطقة «السوان» بإمارة رأس الخيمة.

4 مرات

حقق فارس العرب إنجازاً غير مسبوق، إذ تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة أوروبا للقدرة 4 مرات، ويعد ذلك إنجازاً تاريخياً، لم يسبقه إليه فارس من قبل. وكانت بداية سموه مع الذهب الأوروبي عام 1999، حينما قاد فرسان الإمارات للفوز بالميدالية الذهبية للفرق لبطولة أوروبا، والتي أقيمت في إسبانيا والبرتغال.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية عام 2001، حينما قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز ببطولة الفرق في إيطاليا، وواصل سموه إنجازاته الرائعة في البطولة الأوروبية، إذ توج بطلاً للفردي، ونال الميدالية الذهبية في إيرلندا 2003. وتعد بطولة كومبين بفرنسا 2005، البطولة الرابعة التي يفوز بلقبها.

سجل ذهبي

يضاف الإنجاز الذي حققه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، بالفوز بلقب بطولة العالم للقدرة «لندن 2012»، إلى سجل إنجازاته الباهرة والمشرفة من مختلف البطولات العالمية في شتى بقاع العالم، ما يؤكد خبرته وحنكته في سباقات القدرة.

فارس المبادرات

لم يكتفِ فارس العرب، بالإنجازات والانتصارات، بل إن أيادي سموه البيضاء امتدت لتشمل محبي الفروسية وسباقات الخيول كافة، ففي ديسمبر من عام 2016، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل سباق سموه للقدرة، إلى مهرجان كبير، يضم 4 سباقات، وهي سباق السيدات، والاسطبلات الخاصة، و«جميلتي» للأفراس، وكأس سموه للقدرة.

وفي سباقات الخيل والمضامير، أمر فارس العرب في عام 2016، بإطلاق جوائز «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، التي تهدف إلى تكريم الخيول والملاك والمدربين والفرسان وأصحاب العطاء، ممن تركوا بصمة كبيرة في مجال السباقات.

فارس الشباب

ويعد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ملهماً للفرسان، وعاشقاً للتحدي، إذ يتمتع سموه بمزايا متفردة، ورؤية استراتيجية نهلها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.

ولم تأتِ إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من فراغ، إذ دخل سموه بطولات القدرة المحلية والعالمية، بفضل قدراته العالية وتمرسه، فتمكن من الفوز بلقب بطولة العالم للقدرة، التي أقيمت في نورماندي بفرنسا 2014، كما توج مرتين بطلاً لمونديال القدرة العسكرية في البحرين 2012، والإمارات 2014، بالإضافة إلى تحقيق سموه لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مرتين على التوالي، ولقب النسخة الثانية من «كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة»، التي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في العام 2020 .

و لم تغب إنجازات سموه في المضامير المحلية والعالمية، إذ تقدمت خيول سموه الصفوف، ونالت الألقاب، وأبرزها «برنس بيشوب»، الذي ظفر بلقب كأس دبي العالمي 2015، وملك سباقات الميل الأوروبية المعتزل «بالاس بيير»، الذي حقق 9 انتصارات، من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل.

الخيول العربية

ولا ينسى عشاق الخيول العربية الأصيلة، الدعم المتواصل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، إذ وجه سموه في عام 2009، بإقامة مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة في أوروبا، لتعريف الجمهور الأوروبي بالخيول العربية الأصيلة، ليتسع المهرجان في ما بعد، ليشمل قارات العالم كافة، ليكون الختام في العاصمة أبوظبي مع سباق «جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» الذي يعد أحد أغلى سباقات الخيول العربية في العالم.

الأيادي البيضاء

وأولى المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» اهتماماً خاصاً برياضة الفروسية وسباقات الخيل، إذ أكمل الراحل الكبير المسيرة التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في هذا المجال، وخاصة الخيول العربية وسباقاتها.

وعرف عن الراحل الكبير مبادراته التي أعلت شأن الخيل العربي عالمياً، ولعل أبرزها سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تقام سنوياً حول العالم.

كما أصدر القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2015 في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية، والذي يهدف إلى مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الغش ودعم وتشجيع بحوث مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية وتطوير الكشف عن تداولها واستخدامها بهدف توفير أقصى قدر ممكن من الفاعلية للاستراتيجيات الوقائية والتثقيف المستمر للمالكين والمختصين بخطورة استخدام المواد المحظورة.

أقوى السلالات

وقام المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، عراب الإنجازات التاريخية ومؤسس «شادويل» وأذرعها العالمية عام 1984، بدور تاريخي في تطوير السباقات المحلية والعالمية، ففي سباقات الخيول العربية، كان الراحل الكبير من أكبر ملاك ومنتجي الخيول العربية.

كما دعم امتلاك المواطنين أجود السلالات، وتشجيع مشاركتهم في مختلف السباقات، ويُحسب للفقيد الكبير دعم وتطوير صناعة تربية الخيل، وإعلاء شأن الجواد العربي، فقد أسهم في تطور وازدهار سباقات الخيول العربية الأصيلة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.

وامتلك الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خبرة ودراية واسعة بأنساب الخيل وسلالاتها وسباقاتها، ففي السباقات المحلية تصدر المشهد، فكانت خيوله تحقق الإنجازات المتوالية وأبرزها كأس دبي العالمي عبر «المتوكل» 1999، و«إنفاسور» 2007، وتصدر قائمة أكثر الملاك فوزاً في الإمارات.

أما بدايات الانتصارات في المضامير العالمية فكانت مع «مشرف» عام 1980 في بريطانيا كما يعد أول مالك خيل عربي ينال الفوز ببطولة الديربي الإنجليزي ومرات متعددة منذ عام 1989، وأول مالك عربي يفوز ببريدرز كب كلاسيك الأمريكي، وملبورن كب مرتين، إضافة إلى الألفي والألف جينيز الإنجليزي والفرنسي والإيرلندي، علاوةً على فوزه في سلسلة من الانتصارات المتتالية في سباقات الفئة الأولى في كل من أوروبا وأمريكا وأستراليا.

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