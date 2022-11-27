«كيرليس ديل روك» يحتفظ بلقب «مجاني ستيكس»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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احتفظ «كيرليس ديل روك» لـ «إسطبلات العجبان» بلقب «بطولة مجاني ستيكس» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية»، خلال الأمسية الثالثة لموسم سباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «لونجين».

كما ظفر «فاساري» لـ «يونيون للسباقات – عبد الله المعمري» بلقب الشوط الخامس الرئيس «مجموعة لونجين ماستر كولكشين» لمسافة 1200 متر، فيما حقق «آيلاند رول» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الثاني «جراديويت ستيكس» لمسافة 1400 متر.

وشهدت الأمسية، تألق المدرب مصبح المهيري والفارس أنطونيو فريزو اللذان حققا ثلاثية خلال السباق.

الشوط الأول

ظفر «كيرليس ديل روك» لـ «إسطبلات العجبان» بلقب الشوط الأول «بطولة مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» البالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد المحيربي، مسجلاً زمناً قدره 2.07.44 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «بركة» لسلطان علي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وجاء في المركز الثالث «دريان» لـ «ياس للسباقات» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ماجد الجهوري.

الشوط الثاني

اقتنص «آيلاند رول» لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الثاني «جراديويت ستيكس» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.24.76 دقيقة وبفارق رقبة عن «رويال ميوز» لـ «ديفا للسباق» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «اون ذا وارباث» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثالث

حقق «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي لقب الشوط الثالث «مجموعة لونجين دولتشي فيتا» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.24.56 دقيقة وبفارق 6 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «سيوف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا. وجاء في المركز الثالث «ماجيك بيتشن» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

ظفر «إمداكم» لمالكه البشير سالم الحراري بلقب الشوط الرابع «مجموعة لونجين ليجيند دايفر» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.38.54 دقيقة وبفارق طول و ثلاثة أرباع الطول عن «ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل ثالثاً «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط الخامس

اقتنص «فاساري» لـ «يونيون للسباقات – عبد الله المعمري» لقب الشوط الخامس الرئيس «مجموعة لونجين ماستر كولكشين» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 105 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.11.81 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «مترفع» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث «تبارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط السادس

حقق «ملفت» لـ «الغاندي للسباقات» لقب الشوط السادس «مجموعة لونجين ريكورد كولكشين» لمسافة 2200 متر البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس اوسكار شافيز وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 02.19.59 دقيقة وبفارق رقبة عن «جرافيتي ماستر» لراشد سعيد الشحي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري. وحل ثالثاً «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

ظفر «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بلقب الشوط السابع والختامي «مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.38.92 دقيقة و بفارق طول و نصف الطول عن «وسترن سيمفوني» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار. وجاء في المركز الثالث «ميامي جوي» لسعيد حميد الطاير بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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