88 جواداً في سباق «كأس حمدان بن راشد» بالشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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ينطلق، اليوم، سباق «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»؛ ثاني سباقات نادي الشارقة للفروسية والسباق على أرض مضمار الشارقة لونجين، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ويحظى السباق برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، ويشهد مشاركة قوية للخيول العربية وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة بمجموع 88 جواداً. ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات، ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور.

وستكون الانطلاقة في الشوط الأول «شوط مجموعة دولشي فيتا من لونجين» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة مخصص للأمهار والفحول المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق توليد الإمارات، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني «شوط مجموعة ريكورد من لونجين» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة المهرات والأفراس توليد الإمارات بعمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع 4 جياد في الاحتياط.

ومن ثم الشوط الثالث «مجموعة إليجانت من لونجين» وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة - تكافؤ بعمر 4 سنوات فأكبر ضمن التصنيف، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً مع 3 جياد في الاحتياط.

ويشهد الشوط الرابع «شوط مجموعة كونكويست من لونجين» مشاركة 15 جواداً وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درهم.

13 جواداً

ويتنافس 13 جواداً على جوائز 200 ألف درهم في الشوط الخامس الرئيس «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» «برعاية مجموعة ماستر كولكشن من لونجين» وهو شوط مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م.

ويختتم السباق بالشوط السادس: «شوط مجموعة ماستر كولكشن من لونجين» وهو شوط تكافؤ مخصص للعربية الأصيلة والمصنفة بعمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1700م، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 12 جواداً.

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