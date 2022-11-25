ليلى المرزوقي تتوج بكأس «يوم الشهيد» للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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توجت الفارسة ليلى محمد المرزوقي بلقب سباق يوم الشهيد للقدرة، الذي احتضنته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم أمس لمسافة 119 كلم، وجاء فوز المرزوقي بالمركز الأول على صهوة الفرس «تونكي دي بو مارلي» لإسطبلات الكمدة، لتتمكن من انتزاع اللقب رغم إنهائها المرحلة الأولى في المركز السادس وتراجعها إلى المركز الرابع عشر في المرحلة الثانية والمركز العاشر في المرحلة الثالثة، لتحلق بالصدارة في ختام المرحلة الرابعة الأخيرة وتنهي السباق في زمن قدره 4.20.22 ساعات.

تتويج الأبطال

وتوج اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، الأبطال الفائزين بالمراكز الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، كما نال الفائزون بالمراكز العشرة الأولى جوائز نقدية قيمة، بواقع 200 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

وأكد العظب أن سباق يوم الشهيد يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، ويأتي تخليداً لذكرى بطولة شهداء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، مشيراً إلى أن السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي جاء رائعاً وسط منافسة قوية من نخبة الإسطبلات الخاصة، والذي حسمته إسطبلات الكمدة.

ريادة إماراتية

وعن استضافة الإمارات بطولة العالم للقدرة، توجه العظب بالتهنئة للقيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ بفوز الإمارات بتنظيم الحدث العالمي في قرية بوذيب للقدرة، وقال إن المناسبة تحتل مكانة خاصة في قلوب أهل الفروسية بسبب ريادة الإمارات في مختلف الجوانب، سواء على مستوى المنافسة أو مجال التدريب أو التنظيم بعد الفوز بملف استضافة الحدث للمرة الثالثة بعد عامي 1998 و2005.

وأضاف: نملك سجلاً ذهبياً وتاريخاً حافلاً بالألقاب بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب»، وبطل العالم للقدرة في عام 2012 بالمملكة المتحدة، إلى جانب تتويج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب بطولة العالم في عام 2014 بفرنسا، ما يؤكد ريادة الإمارات وامتلاك الخبرات في عالم سباقات القدرة.

وذكر أن هناك بعض التغييرات ستطرأ على روزنامة السباقات، بما يتناسب مع استضافة الحدث في فبراير المقبل عقب الإعلان مؤخراً عن استضافة المونديال بعد انطلاق موسم سباقات الموسم المحلي، مؤكداً أن الهدف من التعديل إفساح المجال للمشاركة أمام الفرسان وإعطاء الفرصة للدول الراغبة في تجربة خيولها على قرية بوذيب للقدرة.

وتمنى العظب أن يستمتع العالم بفعاليات مونديال القدرة، البطولة العالمية ذات العلاقة الوثيقة بإنجازات فرسان الإمارات، كوننا أصحاب السبق والريادة في عالم القدرة والتحمل، متمنياً أن تكون الفرحة فرحتين، فرحة التنظيم وفرحة الفوز باللقب.

سعادة كبيرة

أعربت البطلة ليلى المرزوقي عن فخرها وسعادتها بالفوز بلقب سباق يوم الشهيد، الذي يحمل ذكرى عظيمة للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ورفعته، مشيرة إلى أن إسطبلات الكمدة حددت أهدافها من أجل الفوز باللقب تحت إشراف المدرب منصور إبراهيم، رغم تأخرها بسبب نبضات القلب للخيل، واستطاعت اللحاق بركب الصدارة وانتزاع المركز الأول في المرحلة الأخيرة.

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