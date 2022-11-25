صراع مثير على ألقاب الأمسية الثالثة لـ «نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، ثالث سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «لونجين»، الذي يتضمن 7 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 642 ألفاً و 500 درهم.

وستكون البداية مع الشوط الأول «بطولة مجاني ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» البالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و 500 درهم، بمشاركة 15 خيلاً أبرزها «دريان» لـ «ياس للسباقات»، «كيرليس ديل روك» و «أوس» و «اكسفورد» لـ «إسطبلات العجبان»، «آر بي ياس صير» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، «بركة» لسلطان علي.

الشوط الثاني

ويشهد الشوط الثاني «جراديوت ستيكس» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، مشاركة 7 خيول أبرزها «آيرونسايد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «اون ذا وارباث» لناصر عسكر، «رويال ميوز» لـ «ديفا للسباق»، «آيلاند رول» لحمدان سلطان علي السبوسي، «لوست جولد» لمحمد أحمد علي السبوسي، «برايفت سيجنال» لـ «نقابة سوتد وبوتد للسباقات»، «فاست ستارت» لـ «فريق القمة للسباقات».

الشوط الثالث

ويشارك في الشوط الثالث «مجموعة لونجين دولتشي فيتا» لمسافة 1400 متر البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، 15 خيلاً أبرزها «مستر بروكوشيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «منيف» و «سيوف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «المرموم جيت» لجابر عبد الله، «سراج» لـ «إسطبلات الراشد».

الشوط الرابع

ويشهد الشوط الرابع «مجموعة لونجين ليجيند دايفر» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهزيم» و «ريبال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هابي هيبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «إمداكم» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس الرئيس «مجموعة لونجين ماستر كولكشين» لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، 8 خيول أبرزها «مترفع» لـ «شادويل»، «وايلد ماجيستي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «مشاكل» لسالم راشد بن غدير، «رولستون سكار» لعبد الله مناحي، «البارق» و «تبارك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «فاساري» لـ «يونيون للسباقات - عبد الله المعمري»، «ويل تو وين» لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس مشاركة «مجموعة لونجين ريكورد كولكشين» لمسافة 2200 متر البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم، 12 خيلاً أبرزها «كرنفال» لـ «شادويل»، «جوست أوف ذات مامبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، «غارث» لمحمد أحمد علي السبوسي، «جرافيتي ماستر» لراشد سعيد الشحي.

الشوط السابع

ويشارك في الشوط السابع والختامي «مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «نبراس» و «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «وسترن سيمفوني» لـ «إسطبلات الراشد»، «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي.

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