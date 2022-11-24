سباق يوم الشهيد للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم اليوم، سباق يوم الشهيد للاسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم، الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً بتنظيم نادي دبي للفروسية.

وينقسم سباق يوم الشهيد إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

جوائز الفائزين

وأعلن نادي دبي للفروسية، عن قيمة الجوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة، بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

النسخة الماضية

وتسعى اسطبلات SS إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة الجواد «الطنطاوي»، ويعتبر الفارس حمدان أحمد المري وصيف النسخة الماضية على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي» لاسطبلات زعبيل، فيما أحرزت المركز الثالث الفارسة زبيدة علي ممتطية صهوة الجواد «إمهان دي لاريكو» لاسطبلات الرمك.

وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة أمس، توافد المشاركين لإنهاء إجراءات التسجيل الخاصة بالمشاركة، أبرزها قياس الأوزان للفرسان، حيث سيكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ إضافة إلى إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، كما وضعت اللجنة المنظمة، مجموعة من الضوابط والشروط للمشاركين في السباق، أبرزها ألا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل، 4 خيول، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

ويكسب سباق الشهيد أهمية كبرى كون موعده يتزامن قبل كأس اليوم الوطني الذي ستتجه إليه الأنظار في قرية الإمارات العالمية في الوثبة نهاية الشهر الجاري.

391

احتضنت مدينة دبي الدولية للقدرة يوم أمس السباق التأهيلي لمسافة 80 كلم، والذي شهد مشاركة واسعة بلغت 391 فارساً وفارسة، كما أقيم أول من أمس السباق الدولي المصنف نجمة واحدة لمسافة 101 كلم بمشاركة 130 فارساً وفارسة.

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