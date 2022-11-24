«لونجين» ترعى الأمسية الثالثة في مضمار ميدان

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الأمسية الثالثة للسباقات بمضمار ميدان في الموسم 2023-2022، بعد غدٍ برعاية شركة الساعات السويسرية الفاخرة لونجين.

وتقدم لونجين، الاسم العريق في دعم سباقات الخيل في دبي وحول العالم، الأمسية التي تضم سبعة أشواط تتضمن سباق «مجاني ستيكس» للخيول العربية الأصيلة فئة 2، والذي يعد تجربة تحضيرية مبكرة لبطولة دبي كحيلة كلاسيك في مارس المقبل. يذكر أنه في عام 2021، فاز الجواد كيرليس ديل روك بالسباق الممتد لمسافة 1900 متر قبل حلوله وصيفاً في كحيلة كلاسيك.

وتضم الأمسية سباق تكافؤ لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة تصنيف 100-80، ما يعطي بعض مؤشرات عن الخيول المتجهة إلى كرنفال كأس دبي العالمي، وهو تجربة تحضيرية مفيدة لسباق القرهود سبرينت (ليستد) الذي يقام على المضمار ذاته والمسافة نفسها في التاسع من ديسمبر المقبل.

دعم حيوي

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «ظلت لونجين تقدم دعماً حيوياً لسباقات الخيل ورياضات الفروسية في دبي منذ وقت طويل، وساعات لونجين مرادفة للتميز والجمال، ونتطلع للترحيب بهم وبضيوفهم مرة أخرى في مضمار ميدان لأمسية مثيرة من السباقات».

من جانبه، قال ماثيو بومغارتنر - نائب الرئيس للتسويق في لونجين: «تفتخر لونجين بكونها الشريك المقدم وضابط التوقيت الرسمي لمضمار ميدان، وتعزز هذه الشراكة تفاني لونجين منذ سنوات طويلة والتزامها بفعاليات عالم الفروسية، والذي يعود تاريخه إلى قرن ونصف».

تنطلق فعاليات السباق في تمام الساعة 6:00 من مساء بعد غدٍ، وتبدأ أسعار تذاكر الدخول للعامة من درهمين فقط، فيما تبلغ تذكرة الـ «بريميوم» 50 درهماً، وتتوفر أيضاً مجموعة من باقات الضيافة تبدأ من سعر 265 درهماً.

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