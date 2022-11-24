«باهي» أبرز المرشحين لكأس الوثبة

المصدر: بروكسل - البيان

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يستضيف مضمار مونس ـ غلين البلجيكي عصر اليوم، فعاليات بطولة كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة الناشئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات. ويجتمع للسباق البالغ جائزته (4500 يورو)، 9 من نخبة الخيول، أبرزها «باهي» الفائز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم في الثالث من الشهر الجاري بمضمار مونس غلين، وهناك «أسرع دي بيريول»، و«فريدة» و«بورسيني»، و«فالكون»، و«فيتالي».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي.

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