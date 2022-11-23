المهرة «عائشة الشيخ» بطلة العالم لجمال الخيول في باريس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت المهرة «عائشة الشيخ» لمالكها رجل الأعمال محمد الشيخ سليمان ببطولة العالم لجمال الخيول العربية الأصيلة في باريس، للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن حققت أعلى معدل بـ 93.57 نقطة لفئة المهرات، وخطف مربط «الشيخ» الأضواء، وكان النجاح حليفه بالحصول على الجائزة الذهبية في بطولة العالم للخيول العربية الأصيلة في العاصمة الفرنسية باريس، وشهدت البطولة منافسات شرسة بين أعرق المرابط على مستوى العالم، ونخبة تعتبر من أجمل خيول العالم، بحضور العديد من ملاك المرابط.

وعبر محمد الشيخ سليمان عن سعادته قائلاً: فخور بحصد لقب بطولة العالم للخيول العربية الأصيلة 2022، وفوز المهرة عائشة الشيخ عن فئة المهرات وأجمل رأس عربية، والتي هي بالأصل من إنتاج مربطنا عن الأب «جيار ميا لو»، والأم «الچمرا» بطلة العالم للخيول العربية الأصيلة لعام 2019.

وأضاف: مع التفاني والشغف الذي يتمتع به الفريق تجاه سلالة الخيول العربية، فقد جعل مربطنا معترفاً به دولياً، ويتمتع بنجاح عالمي. إن اقتناء أفضل الخيول ليس شاغلنا الوحيد، فقد قمنا أيضاً بتطوير برنامج تربية رائعاً، حيث نجحنا في وضع أعلى المعايير لتربية الخيول العربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز