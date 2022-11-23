بطولة عيد الاتحاد لتحدي البولو تتواصل اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تستأنف اليوم مباريات بطولة عيد الاتحاد لتحدي البولو لعام 2022.

وكانت فعاليات البطولة انطلقت أول من أمس، وشهدت فوز أنكورا (حامل لقب بطولة كأس سلطان بن زايد لعام 2022 )على فريق غنتوت 7 - 6 بعد مباراة متكافئة من الفريقين، وأدار المباراة الحكم أوسكار كولومبريس. وتستأنف فعاليات البطولة بلقاء غنتوت بولو مع فريق الحبتور في ديربي خاص، حيث يسعى غنتوت لتعويض خسارته ليظل في المنافسة في ختام مبارياته في الدور التمهيدي، ويأمل فريق الحبتور للفوز قبل ملاقاة فريق أنكورا المتصدر برصيد نقطتين.

وتجمع المباراة الختامية في الدور التمهيدي غداً بين فريقي أنكورا بولو والحبتور بولو، وفي ضوء نتيجتها، يتحدد شكل المباراة الختامية المقررة السبت المقبل بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت.

فعاليات

وأكمل نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استعداداته لإنجاح الحفل الختامي للبطولة استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، حيث يشهد الحفل الختامي للبطولة العديد من الفقرات الاحتفالية المتنوعة والجوائز القيمة للجمهور، ويفتح النادي أبوابه بالمجان لعشاق الفروسية والبولو ومحبي فعاليات النادي.. فيما تبدأ فعاليات الميدان عصراً بعزف النشيد الوطني للدولة قبل انطلاقة المباراة الختامية للبولو.

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