«فلير دو سوليل» تفوز بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: الدار البيضاء - وام

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حصدت المهرة «فلير دو سوليل» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لقب المحطة الثالثة عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات النسخة التاسعة والعشرين للكأس الغالية، التي حققت نجاحاً مبهراً في ثالث محطاتها العربية، بعد ختام جولاتها الأوروبية والأمريكية.

وتحظى سلسلة السباقات باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز حضوره في السباقات العالمية، ودعم الملاك والمربين، استمراراً لنهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتمكنت المهرة «فلير دو سوليل» المنحدرة من نسل (منجز X ذيبة بنت عامر)، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسو، تحت قيادة الفارس إيكيم جيان برنارد، من اقتناص لقب المحطة المغربية، في ظل مشاركة 16 خيلاً من سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1750 متراً، بعد منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة، التي أكدت قوة وعزم «فلير دو سوليل» للظفر بلقب الكأس الغالية.

ونجحت «فلير دو سوليل» في قطع مسافة السباق، بزمن 1:10:48 دقيقة، وحلت بالمرتبة الثانية «إسراء أم ربيع» للمالك والمدرب زكريا سمالي، وقيادة الفارس عبد الرحيم فضول، وجاء في المركز الثالث «أجدال دي جرين» للمالك والمدرب جمال باجو، تحت قيادة جيرالد موسى.

تتويج

حضر السباق وتوج الأبطال، العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية.

وقال العصري سعيد أحمد الظاهري «سعداء بمواصلة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، وتنظيمها في المملكة المغربية الشقيقة، امتداداً لدعم القيادة الرشيدة لمسيرة الخيل العربي في كافة مضامير العالم، في إطار الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل، وإعلاء شأن الخيول العربية، ونثمن النجاحات الكبيرة التي حققها سباق الكأس الغالية في المغرب، والمشاركة الواسعة للخيول، وتفاعل الملاك والمربين، ما هو إلا دليل مهم على مكانة الحدث ومسيرته التاريخية».

وتوجه فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بالتهنئة والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة فوز المهرة «فلير دو سوليل»، بلقب سباق محطة المغرب، بما يعكس تفوق خيول ياس للسباقات في مختلف مضامير العالم.

وقال: «نهنئ سموه أيضاً بالنجاحات المبهرة التي سجلها الحدث، خاصة أن توجيهات سموه تقودنا إلى التميز دائماً في كافة المحطات، ونحن نفخر بهذه الإنجازات الكبرى، التي تجسد المكانة المرموقة للكأس الغالية، وأهميتها، باعتبارها من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم، كما نتوجه بالشكر والتقدير للجمعية الملكية للفرس في المغرب».

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