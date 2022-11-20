خيول «ياس» و«الوثبة» تتألق في ثالث سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألقت خيول ياس للسباقات، والوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، في أمسية السباق الثالث للمضمار العيناوي، وقدمت عروضاً مبهرة في ثالث سباقات المضمار العيناوي لتحقق الثنائية في الأمسية، عبر كل من الجواد «أجرد عذبة» الذي توج بلقب عود التوبة بالشوط الثالث، للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر، بعد أن نجح تحت إشراف ماجد الجهوري، وقيادة تاج أوشيه، في قطع مسافة السباق في زمن قدره 02:04:85 دقيقة بفارق 2.75 طول عن أقرب ملاحقيه، وأكمل «مشير الوثبة»، بقيادة ريتشارد مولن، وإشراف جان دي روال، الثنائية بفوزه بلقب جبل حفيت في الشوط السابع والختامي بالأمسية، بعد أن اكتسح منافسيه بفارق 3.25 أطوال، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:34:41 دقيقة.

وأقيم السباق الثالث للمضمار العيناوي مساء أول من أمس بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وخطفت الفرس «سهريلا»، لسمو الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، لقب فلج هزاع في الشوط الخامس، للخيول المبتدئة والتي تسابقت لمسافة 1600 متر.

ثنائية النابودة

وحققت خيول خالد خليفة النابودة، الثنائية، والتي استهلها الجواد «ايه اف المتمن»، بإشراف آرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشيه، بفوزه بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وأكمل الجواد «ايه اف مهم» ثنائية خيول النابودة، بانتزاعه للقب سيح بن عمار في الشوط السادس للخيول المبتدئة توليد الإمارات والذي انطلق لمسافة 1400 متر.

أنلشيد

وظفر المهر «أنلشيد» لإسطبلات الريف، بلقب البصرة، في الشوط الرابع للخيول المبتدئة.

وتوج الجواد «فاسيلا كوس»، لمحمد أحمد السبوسي، بلقب الساد في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة.

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