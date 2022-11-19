«دبي فيوتشر» لجودلفين بطل كأس البحرين

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بلقب النسخة الرابعة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين، مسجلاً زمناً قدره 1.57.86 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «باشن آند غلوري» لجودلفين، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف سعيد بن سرور، وجاء في المركز الثالث «ريوكورفو» بقيادة الفارس أوليفييه بيسلير وإشراف المدرب كارلوس لافون بارياس.

وعبر سعيد بن سرور عن رضاه بالنتيجة التي حققها «دبي فيوتشر» وقال: حاولنا الفوز بهذا السباق على مدار العامين الماضيين، وهي نتيجة جيدة لجودلفين بأن نقتنص لقب السباق والمركز الثاني.

وأضاف: تحسن «دبي فيوتشر» كثيراً هذا العام، إذ فاز في مهرجان «رويال آسكوت»، وهو في حالة أفضل بدنياً وذهنياً مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً، لذا شعرنا أنه الحصان المناسب لهذا السباق، وبالفعل حقق التوقعات وأثبت جدارته.

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