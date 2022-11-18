خيول جودلفين في تحدي كأس البحرين الدولي اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تنطلق، اليوم، على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمملكة البحرين الشقيقة، النسخة الرابعة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 10 خيول، يتقدمها رباعي جودلفين وهي: «دبي فيوتشر» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماغني كور» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، و«باشن آند غلوري» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«رويال فليت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

حالة طيبة

وفي هذا الصدد، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: تعامل «دبي فيوتشر» و«باشن آند غلوري» مع الرحلة إلى البحرين بشكل جيد، ويبدو أنهما في حالة طيبة. حصل «دبي فيوتشر» على بوابة جيدة هي الثالثة، وكذلك «باشن آند غلوري» بجانبه في الرابعة، كلاهما حقق انتصارات في فئة القوائم في بريطانيا في الصيف، ويظهران جاهزية عالية، لذلك أبحث عن نتيجة جيدة.

تحضيرات

وبدوره، قال المدرب شارلي آبلبي: سارت الأمور على ما يرام مع «رويال فليت»، الذي مضت تحضيراته بشكل طيب، نعلم أن مسافة الميل وربع الميل تناسبه جيداً، وأيضاً أسلوب السباقات هنا يلعب لصالح قدراته. وأضاف: لست قلقاً للغاية بشأن البوابة العاشرة لأن الوتيرة ستكون سريعة، وسيتعين علينا فقط أن ننتظر حتى تأتي فرصة مواتية، ونأمل أن نحصل على مسار خال في المسار المستقيم، بناء على ما حققه حتى الآن، هو بالتأكيد مرشح للفوز.

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