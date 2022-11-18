إسطبلات MRM تحلّق بكأس المرموم للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حلّقت إسطبلات MRM بلقب سباق كأس المرموم للقدرة لمسافة 119 كلم، الذي نظمه نادي دبي للفروسية في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، أمس، وسط مشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وجاء تتويج الإسطبل الأحمر باللقب عن طريق الفارس سيف أحمد المزروعي الحائز المركز الأول، ممتطياً صهوة الجواد «ماجيك جلين تورك»، حيث تمكن المزروعي من حسم السباق بعد أن احتل المركز السادس في المرحلة الأولى، ليتراجع في المرحلة الثانية إلى المركز الحادي عشر قبل تقدمه إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة ليتصدر المشهد في المرحلة الختامية منهياً السباق بزمن قدره 4.13.07 ساعات بعد منافسة شرسة مع الوصيف الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، الذي امتطى صهوة «ويلومير إنكور» لإسطبلات M7.

وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد المزروعي على صهوة الجواد «داكا دي لوك» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4:13:12 ساعات، يليه في المركز الرابع الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي على صهوة الفرس «إتش سي جلال» لإسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 4.13.14 ساعات، ونال المركز الخامس الفارس سعيد سالم عتيق المهيري على صهوة الجواد «بامبو دي بيروس» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.13.56 ساعات.

تتويج الأبطال

وبعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال كأس المرموم للقدرة وسط حضور جماهيري مميز، كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

مجريات السباق

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» الفارس أحمد حسن الحمادي على صهوة الجواد «إس إم لورد ليبريو» لإسطبلات الريف عجبان، وجاء في المركز الثاني الأوروغوياني برايان أنجيلو على صهوة الجواد «نيرجولي»، يليه سعيد سالم المهيري ثالثاً على صهوة «بامبو دي بيروس» لإسطبلات M7.

وتمسك الفارس أحمد الحمادي بالصدارة في المرحلة الثانية البالغة مسافتها 32 كلم «المسار الأحمر»، يليه في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري، وحلت الفارسة ميثاء محمد القبيسي في المركز الثالث على صهوة الجواد «آوترو القيبي» لإسطبلات F3.

صراع على الصدارة

واشتعلت المنافسة على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق»، التي خطفها الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «داكا دي لوك» لإسطبلات M7، متفوقاً على سالم محمد الكتبي، الذي حل ثانياً على صهوة «ديلومير إنكور» لإسطبلات M7، وحقق المركز الثالث الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة «إتش سي جلال» لإسطبلات الريف عجبان.

منافسة ساخنة

وأعرب المدرب إسماعيل محمد عن سعادته بفوز إسطبلات MRM باللقب بعد منافسة ساخنة جمعت أقوى الإسطبلات في الدولة على لقب السباق الذي يأتي قبل كأس اليوم الوطني، حيث يتطلع الإسطبل إلى حصد المركز الأول دائماً، متوجهاً بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم والاهتمام بهذه الرياضة العريقة، ما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف إسماعيل محمد لـ«البيان» أن جميع الإسطبلات تحرص على المشاركة بأفضل ما لديها من خيول، وكان من المفترض أن يكون الحصان البطل ضمن المجموعة المشاركة في كأس اليوم الوطني إلى جانب مجموعة أخرى من الخيول، منها أسماء جديدة في الإسطبل، ليتم الدفع به في كأس المرموم، مشيداً بمستوى الحصان البطل الذي حقق التوقعات، آملاً أن تشهد الفترة المقبلة ظهوراً مميزاً لمزيد من الخيول الأبطال، خاصة قبل بطولة العالم المفتوحة للقدرة التي تستضيفها الإمارات في فبراير المقبل.

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