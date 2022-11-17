عودة ترشيحات الجمهور في ثالث سباقات مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمضماره، مساء اليوم، سباقه الثالث بالموسم والذي يتألف من سبعة أشواط منها 6 مخصصة للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد فقط هو الثاني تم تخصيصه للخيول المهجنة.

ويشارك في الأمسية 93 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها 485 ألف درهم، فيما أكد فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام سباقات المضمار العيناوي، العودة لإدارة نظام الترشيحات بالنسبة للجمهور في سباق اليوم بالاتفاق مع مضمار جبل علي في تجربة جديدة هي الأولى.

ويبدأ حفل الليلة بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 8 خيول تتسابق لمسافة 2000 متر، ويبرز من الخيول المشاركة «الياس» كمنافس قوي على اللقب إلى جانب «أيه أف الباهر».

الإثارة مستمرة

وتستمر الإثارة في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، حيث تسعى «نايفة» للصدارة، غير أن مهمتهما لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء آخرين مثل «اربيان غزالس» و«شورت ستريت» وغيرهن.

الخيول المبتدئة

وفي الشوط الثالث تظهر الخيول المبتدئة، حيث تتسابق 14 من الخيول على مسافة 1800 متر، أبرزها «ويل باور»، و«أجرد العذبة»، وفي الشوط الرابع لمسافة 1600 متر يشارك 15 خيلاً عمر ثلاث سنوات فما فوق يبرز منها «ادوين» و«راجي الوثبة».

وتبلغ الإثارة ذروتها بالشوط الخامس، بمشاركة 14 خيلاً تتسابق لمسافة 1400 متر، وخلاله يسعى «سيهريلا» للصدارة، ولكن عليه أن يتجاوز أولاً خيولاً قوية طامحة للقب مثل «إيجابي» و«إحسان دي توليه» وغيرهما.

وتتواصل منافسات الخيول المبتدئة في الشوط السادس، والذي ينطلق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 خيلاً من خيول الإنتاج المحلي، ويبرز منها «أيه أف مهم» و«ميقات» الذي حل وصيفاً في مضمار جيل علي أخيراً، وهناك أيضاً «مداح الريف»، وغيرها من الخيول القوية.

الختام

تختتم أمسية الليلة بالشوط السابع والأخير الذي ينطلق لمسافة 1400 متر- هانديكاب- بمشاركة 12 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، وسيواجه «تباشير» الساعي لتحقيق الفوز ومتابعة تألقه في المضمار العيناوي، منافسة قوية من «زهوان» و«أي أس نهاوند» وخيولاً قوية أخرى.

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