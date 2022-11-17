تحد مثير على كأس المرموم للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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ينطلق في الساعة السابعة صباحاً اليوم سباق كأس المرموم للقدرة والتحمل لمسافة 119كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة قوية من نخبة من الفرسان يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة بعد المشهد المميز في السباقات الافتتاحية التي شهدتها مدينة دبي الدولية للقدرة الأسبوع الماضي.

وتتطلع إسطبلات M7 إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «أكيم دي بلانيول»، كما تألقت إسطبلات M7 في إحراز الوصافة في النسخة الماضية عن طريق الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة «أكرم دو فلاوزنس»، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفارس حمدان أحمد المري على صهوة «سمسارة تي أي» لإسطبلات F3-1.

جوائز

وأعلن نادي دبي للفروسية عن الجوائز المخصصة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني 180 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 160 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس 35 ألف درهم، ومن المركز السادس لغاية المركز العاشر 30 ألف درهم.

وينقسم سباق كأس المرموم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 32 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وجرت أمس إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، حيث يبلغ الحد الأدنى لوزن الفرسان 55 كلغ بينما سيكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق، كما وضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الضوابط والشروط للمشاركين في السباق، أبرزها ألا يتجاوز عدد الخيول المشاركة من كل إسطبل 4 خيول، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.

اجتماع

وسيعقد صباح اليوم قبل انطلاق السباق، اجتماع تنويري عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، فيما سيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما يتوجب على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق، ولن يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل، ويجب إعطاء الخيل حرية حركة الرأس، ويمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 5 كم من خط الانطلاق وخط النهاية.

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