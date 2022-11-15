مربط دبي يسجل موسماً خارجياً متميزاً

المصدر: دبي - البيان

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سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازات جيدة خلال الموسم الخارجي الأخير 2022، وصولاً إلى المحطة قبل الأخيرة في بطولة الجديدة الدولية بالتزامن مع معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، وقبيل المحطة النهائية للموسم ببطولة العالم التي ستقام بالعاصمة الفرنسية من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وأكد الإنتاج المحلي لمربط دبي خلال الموسم الخارجي قوته النوعية وجودته الفائقة، وحاز عدداً كبيراً من المعادن النفيسة وألقاب الأفضلية، مما منحه موقع تصدر أعتى المرابط العالمية التي نافست على الألقاب بشراسة تناسب الإنتاج العالمي الحالي. كما مكن المربط عدداً من المرابط من تذوق طعم التميز من خلال اعتمادها على الإنتاج المتميز للمربط، وهو إنتاج لم يتوقف اختياره كرهان رابح في إحراز الألقاب وتطوير مستوى الجودة في المشهد العالمي المعاصر.

الأول تاريخياً

في أولى مشاركاته الدولية لهذا الموسم، تألق مربط دبي في بطولة درع فيسوفيو الدولية لجمال الخيل العربية 2022 التي أقيمت بإيطاليا، حيث نال المهر المتميز دي فارع ذهبية المهور. وفي واحدة من أقوى ثلاث بطولات عالمية، أكد مربط دبي علامته التاريخية المتميزة بوصفه المربط الأكثر فوزاً بألقاب البطولة منذ انطلاق دوراتها قبل 30 عاماً برصيد 33 لقباً، أضاف إليها في الدورة الأخيرة ألقاباً جديدة ليحافظ على موقعه القياسي بالمركز الأول تاريخياً.

وكانت الحصيلة جيدة على الرغم من كونها أقل من المتوقع لسبب قاهر. فقد أحرز بطل العالم الفحل دي شرار وهو من أيقونة الإنتاج العالمي الجديد الفحل دي سراج والفرس العالمية إف تي شيلا ذهبية المهور، ونالت المهرة دي نجلاء وهي أيضاً من دي سراج فضية المهرات بعمر السنة، في حين اكتفت المهرة دي نجلاء في النهائي بالوصافة رغم تفوقها في المنافسات برصيد 93.42 نقطة. وعزز الفحل دي سراج الحضور الإنتاجي لمربط دبي بإحراز البطلة العالمية دي بيسان الذهب ولقب أفضل رأس للمهرات بعمر السنتين، وذلك مع انتقال ملكيتها إلى مربط الشقب القطري الذي أعلن مديره العام خالد الجهني ضم دي بيسان مع شكره وتقديره لمربط دبي.

وكعادته حقق مربط دبي في ختام بطولة منتون الدولية في دورتها الأخيرة عدداً من ألقاب الأفضلية، لقب أفضل مربي ومالك، ولقب أفضل فحل منتج في البطولة مع دي سراج ابن أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم. كما نال لقب أفضل رأس للمهرات بعمر السنة وكان من نصيب المهرة الواعدة دي إكسبو، ولقب أفضل رأس للمهور بعمر السنتين مع المهر العالمي دي شرار، وعززت الفرس دي عزيزة المملوكة لمربط هنايا السويسري العلامة الإنتاجية لمربط دبي بنيلها لقب أفضل رأس للأفراس فوق 8 سنوات.

ستروهن الذهبية

وفي بطولة ستروهن الألمانية الدولية، جدد مربط دبي حضوره المتميز بنيله الذهب والفضة والبرونز، وأكد كرمه الإنتاجي بمنح المرابط العالمية بعضاً من بصماته الذهبية. تمكنت المهرة الفاتنة دي جهراء من إحراز الميدالية الذهبية. كما تمكن المهر دي راسل، من الفحل إف إيه إل رشيم من نيل الميدالية الفضية. ثم عزز المهر دي فارع حصيلة المربط بانتزاع البرونزية خلف رفيقه دي راسل بتألق واثق. وتمكن إنتاج مربط دبي من تسجيل بصمته مع الفرس دي نواصي التي منحت مربط دانوبيوس الأوروبي فضية الأفراس ولقب أفضل حركة فرس في البطولة.

بريق براغ وبيرغامو

وأعاد مربط دبي حضوره الذهبي في بطولة براغ الدولية التي حقق فيها على مدى 10 سنوات أفضلية المعادن والألقاب، بإحراز ذهبيتين وفضية وبرونزية، محافظاً على صورته الذهبية مع إف إيه إل رشيم، والتي سطرتها أسماء مثل المهور والمهرات دي جهراء ودي غالية ودي غرام ودي مميزة ودي يارا ودي ابن رشيم ودي شعلة ودي شام.

وتوزعت الألقاب بين ذهبية المهرات بعمر السنة مع دي راسيل ابنة دي سراج، والمهر دي فنان بإحرازه ذهبية المهور، فيما تمكن المهر دي راسل من إحراز اللقب الفضي، وهو من فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم. وعززت المهرة دي سناين حصيلة دبي ببرونزية المهرات، كما أضافت المهرة دي ظهيرة وهي من الفحل دي سراج المملوكة لتركي محمد عبد الرحمن عثمان ميدالية فضية أكدت حسنات الإنتاج المحلي لدبي.

وفي بطولة بيرغامو الدولية بإيطاليا، استطاع مربط دبي أن يؤكد مكانته الإنتاجية النوعية التي دأب على توقيعها بتميز منذ 1917 خاصة، وذلك بنيله ذهبية الأمهار مع المهر دي شاهين. ولفت الفحل إف إيه إل رشيم الأنظار كمصدر لمجد العددي من المرابط في البطولة كما في سابقتها، بإحراز المهرة دي نرجسية من الفحل إف إيه إل رشيم المملوكة لمربط لوبوشينيا البولندي الذهب للمرة الثانية، ثم برونزية الأفراس مع دي مودي وهي من الفحل إف إيه إل رشيم.

قيادة «كل الأمم»

في النسخة 38 من بطولة كأس كل الأمم 2022 في ألمانيا، أكد مربط دبي قيادته التاريخية كأفضل مربط في تاريخ البطولة وأفضل مربط في العالم. وقد تم له ذلك بإحرازه كأسين ذهبيتين وكأسين فضيتين، ولقب أفضل مربط منتج، ولقب أفضل فحل منتج للأبطال كان من نصيب فحل الإنتاج العالمي الجديد المتميز دي سراج ابن أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم الذي ما زال يتقاسم مع وريثه الحيوي دي سراج أمجاد جودة الإنتاج. كما قاد مربط دبي دولة الإمارات إلى نيل لقب أفضل بلد مربي ومالك بين الأمم. حصيلة مكنته من تحقيق إنجاز قياسي جديد في تاريخ البطولة على مدى 38 عاماً. تمكن من السيطرة الكاسحة بإحراز كأس ذهبية مع المهرة دي نجلة وهي من الفحل دي سراج، وفضية الوصافة مع شقيقتها دي رسيل. وتألق المهر دي شرار وهو من الفحل دي سراج والفرس العالمية العتيدة إف تي شيلا، بامتياز ذهبي خاص، ولم يجد له من منافس في الميدان غير المهر الوصيف دي شهار الذي نال الكأس الفضية.

إنتاج مربط دبي الذي أصبح وأضحى حديث مجتمع الخيل العربية في العالم، سجل حضوره في بطولة كأس كل الأمم 2022 من زاوية الداعم الإنتاجي، مانحاً بعض أمجاده للعديد من المرابط العالمية؛ منها مربط الشقب القطري ومربط هنايا السويسري ومربط لوبوتشيا البولندي وعبد العزيز سامي العلي السعودي ومربط عجمان.

الأول في الجديدة

وفي البطولة الدولية لجمال الخيل العربية التي تزامنت مع معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، بمشاركة إماراتية قوية ضمت كلاً من مربط دبي ومربط عجمان ومربط الأريام ومربط الجواهر، احتل مربط دبي المركز الأول في البطولة متصدراً المرابط الوطنية والدولية المشاركة.

وحقق الذهب لدبي كل من المهرة دي نهب من الفحل رويال كالورز، والمهر دي شرط من الفحل إكسكاليبور إي إيه ذهبية. وأحرزت الفرس دي ريمة فضية الأفراس من الفحل العالمي دي سراج، بينما نال المهر اس ام مشهور من الفحل دي سراج والمملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم برونزية المهور.

وأثبت مربط دبي مكانته ودوره القيادي للحضور الإماراتي في البطولة، بتحقيق خيوله لقب أعلى معدل في البطولة بين الدول المتبارية، ليقود الإمارات للتمركز في الصدارة واحتلال المركز الأول.

دبي في قمة العالم

ويتأهب مربط دبي لتأكيد صفته القيادية في بطولة العالم 2022 التي لا يفصلنا عنها سوى ساعات، حيث نال في النسخة السابقة اعترافاً خاصاً بدوره الإنتاجي النوعي، وذلك بمنحه لقب أفضل مربي ومنتج للمرة الرابعة، ولقب أفضل فحل منتج مجدداً وكان من نصيب أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم، ولقب أفضل فرس منتجة وكان من نصيب الفرس الولود إيلي فلامينكا.

كما تمكن مربط دبي من حصد ذهبيتين ثمينتين؛ أولاهما مع المهرة دي بيسان وهي من البطل العالمي الفحل دي سراج، والثانية مع المهر دي شرار من الفحل دي سراج. كما أحرز الكأس البرونزية مع المهر دي شيماز وهو من الفحل إف إيه إل رشيم. وسجل إنتاج مربط دبي مزيداً من الإنجازات الذهبية في البطولة مع المهر دي مزيان المملوك لمربط الشيخ الفلسطيني وهو من الفحل إف إيه إل رشيم.

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