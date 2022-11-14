المهر «سدن» يتألق في ثاني سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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لمع نجم المهر «سدن» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ليتوج بلقب الصاروج بالشوط السادس في ثاني سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، والذي أقيم أمس بحضور فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، مشرف عام سباقات المضمار العيناوي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق ومتابعي سباقات الخيول.

وشهد الشوط السادس الذي امتد لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 من الخيول المبتدئة، تنافساً محتدماً استمر منذ لحظة الانطلاق الأولى وحتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمه المهر الرمادي بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة أنطونيو فريزو، لمصلحته ويتوج باللقب بفارق 1.5 طول عن ملاحقه المباشر، وبزمن قدره 01:08:14 دقيقة.

«اوس» يتألق

وتألق الجواد «اوس» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ليتوج بلقب البصرة في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر، إثارة بالغة استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يتصدر الفحل الأشقر بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة ريتشارد مولن، ويحسم الأمور لصالحه بفارق (عنق) عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:02:27 دقيقة.

«زاخر منصور»

وظفر المهر «زاخر منصور» لفاتن أحمد رشاد، وإشراف عمر دراج، وقيادة باتريك كوسجراف، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الأول والذي انطلق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 من الخيول المبتدئة، ونجح المهر الفائز في تجاوز منافسيه بمسافة كبيرة بلغت 8 أطوال ليصل أولاً إلى خط النهاية في زمن 1:51:75 دقيقة.

بطل الجاهلي

وخطف الجواد «عنيزة» لخليفة سيف راشد، لقب الجاهلي في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة، والذي انطلق لمسافة 2000 متر تكافؤ، وشهد إثارة بالغة بدأت منذ الوهلة الأولى واستمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يتوج الجواد الفائز بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون باللقب بفارق 0.5 طول فقط عن أقرب ملاحقيه، قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:07:75 دقيقة.

الإسطبلات الوطنية

وتوج الجواد «المنصور ان اف» للإسطبلات الوطنية، وإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب المقام في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر تكافؤ، ولم ينتظر الجواد الرمادي طويلاً ليكتسح منافسيه بفارق 7.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 02:17:96 طول.

«زعفرانة»

وخرجت المهرة «زعفرانة» لناصر عسكر من فئة المبتدئة، بفوز مهم توجت على إثره بلقب مزيد في الشوط الخامس، للخيول المبتدئة، والذي انطلق لمسافة 1800 متر، ونجحت المهرة الرمادية بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فيريزو، في تصدر السباق بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني، وفي زمن قدره 02:05:97 دقيقة.

الختام

وفاز الجواد «ايه اف حجيج» لخالد خليفة النابودة، وإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، بلقب شعبية الروضة، في الشوط السابع الختامي لمسافة 1000 متر تكافؤ، بمشاركة 15 خيلاً، وتصدر الجواد البطل السباق بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني، وبزمن قدره 01:06:95 دقيقة.

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