منصور بن زايد يشيد بفوز قرية بوذيب باستضافة وتنظيم بطولة العالم للقدرة

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة، ورياضة سباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص دفع بها إلى أعلى المراتب، ومنحها الريادة والصدارة في مختلف المنافسات واستضافة كبرى البطولات.

وأشار سموه إلى أن فوز الإمارات بتنظيم بطولة العالم للقدرة والتحمل بحصول قرية بوذيب الدولية للقدرة بالختم في أبوظبي على ثقة الاتحاد الدولي للفروسية، ومنحها حق تنظيم واستضافة نسخة 2022، ..إنجاز يؤكد المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة في هذه الرياضة، والثقة العالية والسمعة الطيبة للإمارت في تنظيم البطولات الكبرى.

وقال سموه: إن فوز ملف قرية بوذيب الدولية للقدرة باستضافة بطولة العالم يمثل إضافة مميزة لقائمة الفعاليات والبطولات الدولية والعالمية التي تقام في الإمارات وأبوظبي، ولما تمتلكه قرية بوذيب من منشآت ومرافق حديثة وخدمات لوجستية تتوافق مع المعايير العالمية، وقدرة وكفاءة على التنظيم المثالي للأحداث والفعاليات.

وأضاف سموه: ثقتنا كبيرة في أن تقدم قرية بوذيب الدولية بطولة ناجحة بكل المقاييس.

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