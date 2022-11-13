«راعب» لـ «شادويل» يتألق بأمسية «دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري

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ظفر «راعب» لـ «شادويل» بلقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1400 متر، خلال الأمسية الثانية لموسم سباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «نخيل».

وشهد السباق، الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعمر خوري الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة نخيل.

باقي الأشواط

واقتنص «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة، لقب الشوط الأول «بطولة بني ياس»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، فيما حققت «عواصف» لـ «إسطبلات الراشد»، لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر.

وظفر «لونج كيس» لـ «مربط غوارا ديل سور»، لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، فيما نال «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات»، لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر.

وتألق «قريب» لناصر عسكر، بتحقيقه لقب الشوط السادس لمسافة 1900 متر، فيما اختتم «فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور، انتصارات الأمسية باقتناصه لقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر.

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