كأس الوثبة ستاليونز يصل مضمار «مونتابان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مضمار مونتابان الفرنسي عصر الأحد، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2250 متراً، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته (12 ألف يورو)، 5 من الخيول وهي «فارو أي لاجريمودي» للمالك والمدرب بيرنارد ديلثيل، وقيادة فينسنت شينيت، و«جاروني» لجان كلود دي فرانسيسكو، وبإشراف أي استرابول، وقيادة نونو مانويل لوبز دوراتي.

وهناك «امبوليس ديسانيسيس» لماري اليزيه فيفر، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة وليام سميث، و«ياسمين الشام» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، و«زاوانيا» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وقيادة لوكاس ارماند.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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