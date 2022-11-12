مصبح المهيري: فوز «راعب» بشارة خير

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا تصوير: غلام كاركر

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أعرب المدرب مصبح المهيري عن سعادته بالفوز الأول الذي حققه «راعب» لـ «شادويل» بلقب الشوط الخامس الرئيس على مضمار «ميدان».

وأكد مصبح المهيري أن هذا الفوز يعد بمثابة بشارة خير للإسطبل، وستتبعه إنجازات أخرى مقبلة خلال الموسم.

وأضاف قائلاً: إن المنافسة كانت مثيرة في الشوط في ظل مشاركة خيول قوية من مختلف الإسطبلات، مشيراً إلى أن مسافة الميل تعتبر مناسبة له وسيواصل مشاركاته المقبلة على هذه المسافة.

وأعلن مصبح المهيري عن انضمام خيول جديدة وملاك جدد للإسطبل، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع.

إرنست اورتيل: نسعى لإشراك «إيه إف العجاج» في السباقات الفئوية

أعرب المدرب إرنست اورتيل عن فخره بالفوز بلقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية الأصيلة عبر الجواد «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة، مؤكداً أنه يسعى لإشراكه في سباقات «الفئة الأولى» و«الفئة الثانية» على مضمار «ميدان»، بالإضافة إلى «كأس اليوم الوطني» على مضمار أبوظبي.

وأضاف إرنست اورتيل إنه سيرى حالة الخيل عقب السباق لتحديد مشاركته المقبلة.

دووج واتسون: «عواصف» إلى «تحضيري الـ 1000 جينيز الإماراتي»

عبر المدرب دووج واتسون عن ارتياحه التام للأداء الكبير الذي قدمته «عواصف» لـ «إسطبلات الراشد» التي اقتنصت لقب الشوط الثاني.

وقال إن الخطة المقبلة هي إشراك المهرة في سباق «تحضيري الـ 1000 جينيز الإماراتي» شهر يناير المقبل.

وأضاف إن البطلة تفضل مسافة الميل إلى جانب الميل وربع الميل.

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