«راعب» لـ «شادويل» نجم الأمسية الثانية لـ «نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري تصوير غلام كاركر

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ظفر «راعب» لـ «شادويل» بلقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1400 متر، خلال الأمسية الثانية لموسم سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» الذي أقيم على مضمار «ميدان» العالمي برعاية «نخيل».

وحقق «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الرابع لمسافة 1200متر، فيما اقتنص «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «بطولة بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية».

كما شهد السباق تألق كل من المدربين مصبح المهيري ودووج واتسون والفارس تاغ أوشي الذين حققوا ثنائية خلال الأمسية.

الشوط الأول

ظفر «إيه إف العجاج» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «بطولة بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» برعاية «جزر دبي» البالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و500 درهم، بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل مسجلاً زمناً قدره 1.32.37 دقيقة وبفارق طول عن «ند الشبا» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

وجاء في المركز الثالث «هيروس دي لاغادر» لناصر محمد ناصر الحشار بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

الشوط الثاني

اقتنصت «عواصف» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر المخصص للمهرات برعاية «ذي بوينت» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلة زمناً قدره 1.12.40 دقيقة وبفارق طولين عن «هير وي آر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحلت ثالثاً «بيجلي» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثالث

حقق «لونج كيس» لـ «مربط غوارا ديل سور» لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «بالم وست بيتش» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب أنطونيو سنترا، مسجلاً زمناً قدره 1.25.51 دقيقة وبفارق طول عن «جولدن آرش» لـ «إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «كليمت ستريت» لـ «إسطبلات الراشد» أيضاً بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

ظفر «رنان» لـ «ر ر ر للسباقات» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «ذا فيو آت ذا بالم» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.11.83 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «ليبيان كلاسيك» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الخامس

اقتنص «راعب» لـ «شادويل» لقب الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1400 متر برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.24.02 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «آيلاند رول» لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط السادس

حقق «قريب» لناصر عسكر لقب الشوط السادس لمسافة 1900 متر برعاية «ذا كلوب» البالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.59.54 دقيقة وبفارق طول عن «تويلقث آوف نيفرلاند» لـ «إسطبل داكي» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «جرافيتي ماستر» لراشد سعيد الشحي بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط السابع

اقتنص «فولسهود» لحمد علي حمد الحمرور لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر برعاية «بالم بيتش تاورز» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 01.38.19 دقيقة وبفارق نصف طول عن «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

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