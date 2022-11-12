خامس منافسات دوري القفز اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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يستضيف مركز الإمارات للفروسية بمنطقة سيح السلم في دبي، ابتداء من صباح اليوم وعلى مدى يومين، منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين راعية دوري القفز، وتشتمل فعالياته على 11 شوطاً، لمشاركة الفرسان من جميع الفئات، نصفها بمواصفات المرحلتين والمرحلتين الخاصة، وارتفاع حواجزها من (80) وحتى (120) سم حسب الفئات، وأعمار خيول القفز الصغيرة، حيث خُصصت منافستان لكل فئة عمرية منها، عمر 4 سنوات من جولة ومرحلتين خاصة على حواجز (80 ـ 90) سم، وعمر 5 سنوات من مرحلتين خاصة ومرحلتين على حواجز (110 ـ 115) سم، والخيول عمر 6 سنوات تتنافس فوق حواجز ارتفاعها (120) سم، بمواصفات المرحلتين، ثم من جولة واحدة مع جولة تمايز في اليوم الثاني للمنافسات .

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