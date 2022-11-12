«حميم» بطل تحضيري جوهرة تاج زايد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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توّج الجواد «حميم» لاسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بلقب تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، في افتتاح موسم سباقات نادي أبوظبي للفروسية، الذي شهد 6 أشواط قوية ومنافسات ساخنة، وسط حضور جماهيري كبير في بداية مبشرة بموسم حافل، بمتابعة المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل المدير العام للهيئة، وكيم اليوت مدير عام نادي أبوظبي للفروسية وعدد من الملاك والمدربين.

وانتزع البطل «حميم»، لقب السباق في الشوط الخامس بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة دين أونيل قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:27:98 دقيقة بعد منافسة مع 14 من نخبة الخيول.

وفاز «شامخ» العائد إلى ياس لإدارة سباقات الخيل بلقب الشوط الرابع من سباق «وادي شيص» لمسافة 2200 متر بقيادة الفارس باتريك دوبس في زمن قدره 2:29:99 دقيقة وبفارق كتف عن وصيفه بعد أن شهدت المنافسة صراعاً محتدماً على اللقب.

كما تُوج الجواد «تأمُل» العائد إلى «شادويل»، بلقب سباق «وادي طيبة» لمسافة الميل المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس والأخير من الحفل، ونجح البطل في انتزاع اللقب بقيادة باتريك كوسغريف.

واستهل التتويج بالألقاب، في افتتاح أشواط الحفل الأول بالمضمار العشبي، «بحر مسقط» العائد إلى مربط مسقط، الذي انتزع لقب «وادي سدر» لمسافة 1400 متر.

وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «وادي غليلة» لمسافة 1200 متر المخصص للمبتدئة، إلى «جلمود» العائد إلى عذبة للسباقات .

وتُوج بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في جولته الأولى لمسافة 1200 متر، «أيه أف سيل» لخالد خليفة النابودة .

14 مدرباً

أشاد المهندس محمد سعيد الشحي ببداية سباقات نادي أبوظبي للفروسية، متمنياً التوفيق للجميع في تقديم موسم متميز، وكشف الشحي عن اعتماد الهيئة 14 مدرباً جديداً، منهم 11 مواطناً، من بينهم المدربة ميثاء بالعبيدة، في تفوق جديد للعنصر النسائي، ذاكراً أن هذا النجاح يعتبر الأول من نوعه، معبّراً عن فخر الهيئة بذلك.

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