78 خيلاً في ثاني سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تعود الإثارة مجدداً للمضمار العيناوي في ثاني سباقات الموسم، الذي ينطلق في الخامسة من مساء اليوم، ويتألف من 7 أشواط، بمشاركة 78 خيلاً من مختلف الفئات والأعمار، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 485 ألف درهم، وباستثناء الشوط الثاني الذي تتسابق فيه الخيول المهجنة، خصصت 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة.

يبدأ حفل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 8 خيول من الإنتاج المحلي تتسابق لمسافة 1600 متر، وخلاله يسعى «سيزار هاوران» للظفر باللقب، غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين طامحين للصدارة أبرزها «فاران»، و«المهب» وغيرهما.

الخيول المهجنة

في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة، تتسابق 8 خيول لمسافة 2000 متر (هانديكاب).

وتستمر الإثارة بالشوط الثالث بمشاركة 10 خيول عمر أربع سنوات وما فوق، تتسابق لمسافة 2000 متر (هانديكاب).

الشوط الرئيس

في الشوط الرابع والرئيس بحفل الأمسية، والذي ينطلق لمسافة 1800 متر- كوندشنس - تتسابق 8 خيول عمر 4 سنوات، تتنافس على جائزة مالية تبلغ قيمتها 85 ألف درهم، ويبرز منها «صمود» الذي يسعى لتحقيق الفوز، ولكن عليه أن يتجاوز منافسين أقوياء آخرين مثل «جوغورثا دو مونلو»، و«فتاح دو لوب»، وينتظر أن يشهد هذا الشوط إثارة بالغة قياساً على قوة وخبرة الخيول المتسابقة.

وتعود الخيول المبتدئة للتنافس في الشوط الخامس والذي ينطلق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات وما فوق، وفي هذا الشوط سيكون «تمجيد» في اختبار قوي أمام كوكبة من المنافسين الأشداء، مثل «حكيم العز»، و«جواهر»، و«ميمون» وغيرها من الخيول الطامحة لمغادرة فئة المبتدئة وهي حاصلة على لقب، وتستمر منافسات الخيول المبتدئة بالشوط السادس، لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً من الخيول غير المصنفة.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1000 متر (هانديكاب) عمر أربع سنوات فما فوق.

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