637 ألفاً جوائز ثاني سباقات «دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي- خالد المهيري

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ينطلق اليوم ثاني سباقات «نادي دبي لسباق الخيل» على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «نخيل»، الذي يتضمن 7 أشواط، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط 637 ألفاً و500 درهم. وستكون البداية بصراع قوي في الشوط الأول «بني ياس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، برعاية «جزر دبي» البالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و500 درهم، بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «إيه إف العجاج» و«شبيه الريح» لخالد خليفة النابودة، «تباشير» لسلطان علي، «ثائر عذبة» لـ«عذبة للسباقات»، «ند الشبا» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «ذي بوينت» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 10 مهرات أبرزهن «هير وي آر» و«ميمي كاكوشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «عواصف» و«نفس» لـ«إسطبلات الراشد»، «سيريناس فيم» لسلطان علي.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، برعاية «بالم وست بيتش» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 9 خيول، أبرزها «سياسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الجداف» لمحمد أحمد علي السبوسي، «جرين جاكت» لـ«مزرعة ثري شيمنيز»، «لونج كيس» لـ«مربط غوارا ديل سور».

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، برعاية «ذا فيو آت ذا بالم» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 10 خيول، أبرزها «رنان» و«رايج» لـ«ر ر ر للسباقات»، «زهو» لـ«إسطبلات الراشد»، «مقياس» و«جنتل لوك» و«اوني مادن» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1400 متر برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، مشاركة 8 خيول، أبرزها «الكامل» و«راعب» لـ«شادويل»، «كيرن آيلاند» و«اكوامان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «مشاكل» لسالم راشد بن غدير، «آيلاند رول» لمحمد أحمد علي السبوسي، «سلتيك برينس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «زيرو تو إيه هندر» لملاكه آفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1900 متر برعاية «ذا كلوب» البالغ قيمة جوائزه 95 ألفاً درهم، 8 خيول، أبرزها «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تيكينج نيمز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «جرافيتي ماستر» لراشد سعيد الشحي، «قريب» لناصر عسكر.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر برعاية «بالم بيتش تاورز» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 8 خيول، أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كابلا كروسيدر» لـ«نقابة بروسلي للسباقات»، «أتلانتيك سكاي» و«رزين دبي» لسعيد سلطان الرحومي.

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