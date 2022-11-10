شراكة بين «الإمارات لسباق الخيل» و«ويثربيز»

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن إبرام شراكة مع «ويثربيز»، لإطلاق برنامج للتحول الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير ونشر منصة رائدة عالمياً، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخوارزميات التعلم الآلي.

وتعد هيئة الإمارات لسباق الخيل، واحدة من أبرز هيئات سباق الخيل حول العالم، حيث تشرف على برنامج سباقات وبنية تحتية في الدولة من المستوى العالمي، ما ساهم في أن تصبح الإمارات من المراكز الأساسية التي تلعب دوراً فعالاً في الروزنامة العالمة للسباقات، وتنافس الكثير من خيولها على ألقاب عالمية رفيعة.

ولهذا، حرصت الهيئة، وبالتوازي مع مكانتها وتأثير سباقاتها على الصعيدين المحلي والدولي، على إحداث ثورة في قدراتها التقنية والرقمية والبيانات، من خلال الشراكة مع «ويثربيز».

ومن المقرر أن يتم تصميم حلول «ويثربيز»، لجعل البيانات، المحور الرئيس لاستراتيجية الهيئة الرقمية، تتحول بطريقة تسهم في تعزيز الكفاءات التشغيلية، والارتقاء بتجربة عملاء الهيئة، وسيتم ذلك من خلال ربط المنصة عبر أجهزة متعددة، وبالتالي، إنشاء شراكة جديدة ومفيدة للطرفين.

كما تعمل هيئة الإمارات لسباق الخيل، وفقاً لرؤية واضحة، تعتني برفاهية وسلامة الخيول داخل وخارج المنافسات.

وكجزء من برنامج التحول الرقمي، سيلعب «جواز سفر ويثربيز» الإلكتروني، دوراً مهماً لضمان مراقبة صحة ورفاهية الخيول، ومراقبتها باستمرار.

وكشفت الهيئة أنه سيتم إنشاء النظام عبر نموذج بيانات مركزي آمن، يوفر عمليات إدارية سلسة، ويسهل مشاركة المستفيدين، ويساعد في تدفق البيانات بسهولة ويسر.

ومن المنتظر أن تسهل المنصة الرقمية الجديدة، من استخلاص معطيات قيّمة من البيانات، وتمكن من نشر تطبيقات غنية، وإنشاء مهام سير عمل قوية.

وتعزز استخدامات تقنيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لدى أصحاب المصلحة، وتوظيفها في أنشطة إدارية، مثل مكافحة الأخطاء، وعدم الدقة في البيانات المكررة، وتسريع عجلة الابتكار في سباقات الخيول المهجنة الأصيلة والخيول العربية الأصيلة في الدولة، وغيرها.

هدف

وقال المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل: «نتطلع للعمل مع شركة «ويثربيز» في هذا المشروع، في إطار سعينا لمستقبل جديد لأنظمة البيانات المتكاملة، بما يعزز التفاعل بين أطراف هذه الرياضة الرائعة، ونحن على قناعة بأن طموحاتنا في تقديم رؤى أفضل حول سلامة الخيول، وأساليب تواصلنا مع أصحاب المصلحة والشركاء وعشاق السباقات، ستتحقق خلال شراكتنا مع ويثربيز».

وقال راسل فيريس، الرئيس التنفيذي لشركة «ويثربيز»، إن هيئة الإمارات لسباق الخيل، تشغل مكانة رائدة على مسرح السباقات الدولية لسنوات عديدة، ما يجعلهم فخورين باختيارهم من قبل الهيئة، لتنفيذ مشروع التحول الرقمي.. ونتطلع للعمل مع فريق الهيئة باتجاه تحقيق رؤيتهم لتحويل نظامهم الرقمي، بما يعود بالفائدة على جميع المشاركين والمعنيين بالسباقات الإماراتية، وسيكون الدافع وراء الكثير من ذلك، هو الطريقة التي سيتفاعل بها أصحاب المصلحة والجماهير مع محتوى وبيانات أصلية، يتم توفيرها في توقيت حساس، وبالتالي، إيجاد قيمة مضافة مستمرة للرياضة، والهيئة وشركائها.

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