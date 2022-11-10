بدء بيع تذاكر «كأس دبي العالمي» 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن إطلاق بيع تذاكر نسخة العام المقبل من أمسية كأس دبي العالمي، حيث ينطلق السباق البالغ مجموع جوائزه المالية 30.5 مليون دولار أمريكي، 25 مارس من العام المقبل في مضمار ميدان، وذلك للمرة الأولى خلال شهر رمضان المبارك.

وتتوفر مجموعة واسعة من التذاكر للبيع، حيث تعرض التذاكر العامة بأسعار تبدأ من 20 درهماً فقط، بينما يبلغ سعر تذاكر منطقة أبرون فيوز 295 درهماً، كما يوجد عدد كبير من خيارات الضيافة، وتبدأ أسعار الإفطار من 600 درهم فقط مقابل باقة منطقة سكاي بابل «Sky Bubble»، ويمكن للأطفال تناول الطعام مقابل 300 درهم.

وفي منطقة بريميوم، تبدأ العروض من 1500 درهم للشخص الواحد، أما جناح مونتروسو فتبدأ أسعار التذاكر من 2550 درهماً لكل شخص، فيما تبدأ الأسعار بمطعم وينرز سيركل من 3600 درهم للشخص الواحد.

هناك أيضاً خيارات عدة لكبار الشخصيات، حيث يبلغ سعر الباقات المعروضة 4000 درهم في منطقة بادوك فيو، و5750 درهماً في دبي لاونج، بينما يبلغ سعر تذاكر منطقة «رويال إنكلوجر» 10 آلاف درهم للشخص الواحد.

حماس

ويتألف حفل النسخة 27 من الكأس من 9 أشواط، حيث رحب نادي دبي لسباق الخيل بعودة الرعاة طيران الإمارات، ولونجين، وموانئ دبي العالمية، وعزيزي للتطوير العقاري، والطاير للسيارات، ونخيل.

وقال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «انطلقت منذ الآن شعلة الحماس للدورة المقبلة لكأس دبي العالمي، ويسرنا عرض التذاكر منذ وقت مبكر لمنح عشاق السباقات فرصة للانضمام لهذه الرحلة المثيرة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمائدة إفطار يعدها أمهر الطهاة».

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