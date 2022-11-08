المهيري يتوج بطلاً أول مرة في مشواره الواعد

المصدر: دبي - علي الظاهري

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كسبت اسطبلات F3 تحدي سيح السلم الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة نحو 140 فارساً وفارسة يمثلون أقوى الاسطبلات في الدولة، وافتتحت اسطبلات F3 مشوار ألقاب الموسم الجديد عبر الفارس راشد محمد عتيق المهيري بطل السباق الذي امتطى صهوة الجواد «اباندومز روكابيلي»، محققاً الفوز عن جدارة واستحقاق رغم تأخره في المرحلة الأولى في المركز الثالث والعشرين ليتمكن من الزحف نحو الصدارة بعد أن احتل المركز الثامن في المرحلتين الثانية والثالثة ويخطف اللقب في المرحلة الأخيرة منهياً السباق البالغة مسافته 119 كلم بزمن قدره 4.18.00 ساعات.

وأحرز المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «تاتارينو» لاسطبلات MRM مسجلاً زمنا قدره 4.18.10 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الفرس «ستيرلنغز سفاري» لاسطبلات الريف عجبان، مسجلاً زمناً قدره 4.18.29 ساعات، وحققت المركز الرابع الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الفرس «إل نايز جميلة» لاسطبلات F3، مسجلة زمناً قدره 4.19.25 ساعات، ونال المركز الخامس الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «هودينيز فايز» لاسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.19.41 ساعات.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

اللقب الأول

وأعرب البطل راشد محمد المهيري عن سعادته بإحراز اللقب أول مرة في تاريخ مشاركاته، إذ سبق له اعتلاء منصة التتويج بعد نيل المركزين الثاني والثالث في سباقات أخرى، مؤكداً أن تحدي سيح السلم شهد منافسة شرسة بين الفرسان وخاصة في المرحلة الأخيرة إلا أن مخزون جواده ساعده على اجتياز المتسابقين في المحطة الختامية. وأضاف المهيري لـ«البيان» إنه حقق المركزين الثاني والثالث في الموسم الماضي بعد اجتياز السباقات التأهيلية، متمنياً أن يكون الفوز فأل خير في مشواره الواعد.

من جانبه، قال منصور الفارسي وصيف السباق إن تحدي سيح السلم يعد من أقوى السباقات لأنه تزامن مع بداية الموسم الذي يتميز بأجواء غير باردة، مشيداً بأداء الجواد البطل «تاتارينو» الذي ليس غريباً عليه الفوز بعد العديد من المشاركات المتميزة سابقاً ومنها وجوده في المراكز الأولى في افتتاحية الموسم على مدى المواسم الثلاثة الماضية. ولفت الفارسي إلى أن السباق كان يحتاج إلى اتخاذ قرار لزيادة السرعة والبقاء ضمن مجموعة الصدارة أو المضي على رتم خيول الاسطبل للمحافظة على جهد الخيل، ولكن المرحلة الثالثة تطلبت المغامرة عبر زيادة السرعة للوجود في قلب المنافسة.

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