«كوديز ويش».. إنسانية جودلفين

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف «كوديز ويش» لجودلفين، الأضواء بتتويجه بطلاً لشوط «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت، في مهرجان «بريدرز كب»، بالولايات المتحدة، إلا أن وراء كل بطل، قصة تعبّر عن أسمى المعاني الإنسانية، بل تصلح لأن تكون فيلماً سينمائياً مستقبلاً.

ويعود أصل الحكاية إلى كودي دورمان، المصاب بمتلازمة «وولف هيرشيرون»، والذي شاهد الجواد نجم السباق عندما كان صغيراً، وارتبط به وأصبحا صديقين، وتم تسمية الجواد البطل، تيمناً بصديقه.

وقال باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين، الولايات المتحدة: كانت قصة لا تصدق منذ البداية، عندما التقى كودي دورمان لأول مرة مع «كوديز ويش»، باعتباره مجرد «فلو» بالإسطبل، وتطور الارتباط بينهما، ثم رآه عندما كان يبلغ من العمرعامين، وكنا قلقين من أن يكون شرساً معه في هذه المرحلة من العمر، وفوجئنا بأنه وضع رأسه في حضنه، وبدا الأمر كما لو كان لديهما علاقة مميزة، وكانت عائلة دورمان حاضرة ،الأربعاء الماضي، بالإسطبل، وتم إحضار الجواد إلى كودي دورمان، والذي وضع أنفه في حضنه مرة أخرى، وكان يعرفه.. إنها مثل قصص هوليوود تماماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز