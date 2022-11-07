3 كؤوس لـ «مربط دبي» في ختام «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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واصلت خيول مربط دبي تألقها في بطولة مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي، الذي اختتم أول من أمس، وأقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO)، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومربط البداير للخيول، ومربط دبي للخيول، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية، وشهد مشاركة 297 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، تنافست على مدار أربعة أيام، وخلال 12 شوطاً.

وحصدت خيول مربط دبي، 3 كؤوس ملونة، منها كأس ذهبية للمهرات بعمر سنة، من خلال «دي شيخة»، وكأسين فضيتين من خلال «دي راما» لكبار المهرات، والثانية للفرس «دي غرام» ببطولة الأفراس، وفازت خيول الشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي بأربع كؤوس «ذهبية وفضيتين وبرونزية، وكأس ذهبية وكأسين برونزيتين لمربط عجمان، وكأس ذهبية لكل من إسطبلات امار، وغانم الهاجري وخليفة الكتبي، وكأسين فضية وبرونزية للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وكأس فضية لمربط رأس الخيمة، وكأسين برونزيتين لكل من حمد الحبسي وسعيد الكتبي.

حضور

شهد اليوم الختامي، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد علي آل ثاني، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حمد بن علي آل ثاني، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول، ومحمد التوحيدي المشرف العام لمربط دبي للخيول، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد العميري مدير مربط عجمان، ومصبح الكعبي مدير بطولة الفجيرة.

نالت المهرة «دي شيخة» من مربط دبي للخيول العربية، المركز الأول، وتوجت بالكأس الذهبية في شوط المهرات بعمر سنة، وحلت ثانية وبالكأس الفضية، المهرة «ميساء البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، والكأس البرونزية للمهرة «ع.ج رسيل» لمربط عجمان.

كبار المهرات

وحققت المهرة «ع.ج العلا» لمربط عجمان، المركز الأول، وتوجت بكأس ذهب المهرات بعمر سنتين وأكبر، وحلت ثانية والكأس الفضية المهرة «دي راما» لمربط دبي للخيول، والمركز الثالث والكأس البرونزية للمهرة «مريان البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي.

انتزعت الفرس «ع.ج سلوانه» من إسطبلات امارا المركز الأول والكأس الذهبية بشوط الأفراس، والثانية والكأس الفضية من نصيب «دي غرام» لمربط دبي للخيول، والثالثة والكأس البرونزية «ع.ج بنفسج» لمربط عجمان.

كما فاز المهر «ع ج تاج» لمالكه خليفة علي الكتبي بالمركز الأول، وتوج بالكأس الذهبية في شوط المهور بعمر سنة واحدة، وحل ثانياً والكأس الفضية «إ.س.تبر» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والثالث والكأس البرونزية «ج.أ الشامخ» لمالكه حمد محمد الحبسي.

جميل البداير

حصد المهر «جميل البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي المركز الأول، وتوج بالكأس الذهبية للمهور بعمر سنتين وأكثر، والكأس الفضية والمركز الثاني للمهر «مزيون البداير» لنفس مالك المهر الأول، والكأس البرونزية للمهر «ع ج نبار» لمالكه سعيد مصبح الكعبي.

توج الجواد «شهوان الهواجر» للدكتور غانم الهاجري بالكأس الذهبية، بحصوله على المركز الأول في شوط الفحول، وحل ثانياً والكأس الفضية «دي مشجي» من مربط رأس الخيمة، والثالث والكأس البرونزية «إ.س زين» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

شكر

من جانبه، وجّه الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لرعايته ودعمه واهتمامه الكبير بالفروسية، وتشجيعه على الإنتاج المحلي، وأبدى سعادته البالغة بالمستوى الرفيع الذي ظهر خلال المهرجان، وخاصة الخيول الصغيرة من الإنتاج المحلي، مؤكداً أن مثل هذه السلالات، سيكون لها شأن كبير في المستقبل، ما يؤكد حرص الملاك والقائمين على رياضة الخيول على الإنتاج المحلي، ووجّه الشيخ عبد الله التهنئة للفائزين، والشكر لملاك ومربي الخيول.

رؤية

بدوره، اعتبر محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، أن هذه البطولة هي الأكبر حتى الآن، من حيث العدد والنوع، وكشف أن هذا المهرجان، انتظره ملاك ومسؤولو المرابط والإسطبلات منذ الموسم الماضي، ليستعرضوا بخيولهم الجديدة من الإنتاج المحلي، والذي يؤكد حرصهم على العمل الجاد، والسعي بقوة لتفعيل عملية الإنتاج المحلي.

ولم يخفِ التوحيدي سعي مربط دبي على الدوام بالوجود ضمن جميع البطولات والمناشط التي تشارك فيها مثل هذه الخيول الصغيرة، وخاصة أنها تأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة، ومن خلال الرؤية الثاقبة، والدعم الذي يحظى به مربط دبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووجّه في ختام حديثه، الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.

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