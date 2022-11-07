«دي تويجان» لمربط دبي يتألق في مهرجان الشارقة للجواد

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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واصلت خيول مربط دبي للخيول تألقها بمهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي، والذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز المهر «دي تويجان» بالمركز الأول في شوط أمهار السنتين بمجموع 91,20 نقطة، كما لفت الأنظار وفاز المهر «إ س تبر» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالشوط الأول المخصص لأمهار السنة الواحدة، وأمهار الثلاث سنوات للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي.

وجاءت هذه النتائج في اليوم الثالث قبل الأخير للمهرجان والذي شهد 3 أشواط للأمهار في المهرجان الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية رياضي الشارقة ومربط دبي للخيول العربية.

حضور

وشهد اليوم الثالث للمهرجان الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حمد بن علي آل ثاني، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول، ومحمد التوحيدي المشرف العام لمربط دبي للخيول، وسلطان اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد العميري مدير مربط عجمان ومصبح الكعبي مدير بطولة الفجيرة.

صغار الأمهار

في منافسات الشوط السابع والمخصص للأمهار بعمر سنة وبقسمة الأول أحرز المهر «إ. س. تبر» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي المركز الأول 92,40 نقطة والثاني المهر «كلباء» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي 92 نقطة والثالث «م. حمد» لمالكه أحمد حمد اليماحي 91,80 نقطة.

فاز بالمركز الأول في القسم الثاني المهر «م. ع. رعاد» لمالكه أحمد محمد العتيبة 92,30 نقطة والثاني «ع. ج. تاج» لمالكه خليفة علي الكتبي 92 نقطة والثالث «ح. أ. الشامخ» لمالكه حمد محمد الحبس 92 نقطة.

أمهار السنتين

في منافسات الشوط الثامن المخصص للأمهار بعمر سنتين وبقسمة الأول فاز المهر «ع ج نبار» بالمركز الأول 92,70 نقطة والثاني المهر «غيث الريماس» لمربط الريماس 92,10 نقطة والثالث «راسان الزبير» لمالكه فهد شنوان الشمري 91,90 نقطة.

وفاز بالمركز الأول في القسم الثاني لنفس الشوط المهر «دي تويجان» لمربط دبي للخيول بمجموع 91,20 نقطة وحل ثانياً «باسل البهية» للشيخ راشد بن سعيد بن حميد النعيمي بمجموع 90,80 نقطة والثالث «برد المنهل» لمالكه فهد سالم الزعابي 90,60 نقطة.

«جميل البداير»

ظفر المهر «جميل البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي بلقب الشوط التاسع المخصص للأمهار بعمر 3 سنوات 92,10 نقطة والثاني «مزيون البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 92 نقطة والثالث «أر. أي. كي. مروان» لمربط رأس الخيمة 91,80 نقطة.

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