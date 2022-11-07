رباعية تاريخية لخيول الإمارات في ختام «بريدرز كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات رباعية تاريخية في ختام مهرجان «بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت انتصارات الإمارات عبر «كوديز ويش» لجودلفين الذي توج بلقب شوط «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت، وأضاف «مودرن جيمز» لجودلفين، الانتصار الثاني بتحقيقه لقب «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما توجت «ملذات» لـ«شادويل» بلقب «بريدرز كب ديستاف» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جون آر فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر، فيما اختتم «ريبلز رومانس» لجودلفين سلسلة الانتصارات، باقتناصه لقب «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جيمس دويل، بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

باقي الأشواط

وفي باقي نتائج الأمسية، توج «فلايت لاين» بلقب الشوط الرئيس «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، ليصل إلى انتصاره السادس دون خسارة.

كما ظفرت «جود نايت وولف» بلقب «بريدرز كب فيلي آند مير سبرينت» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، فيما اقتنصت «كارافيل» لـ«قطر ريسنغ» لقب «بريدرز كب تيرف سبرينت» لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى» .

وحققت «تيوزداي» لقب «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، فيما ظفر «إيليت باور» لـ«جودمونت» بلقب «بريدرز كب سبرينت» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى».

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