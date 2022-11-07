كأس الوصل يدشن موسم سباقات «دبي للقدرة»

المصدر: دبي- علي الظاهري

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يفتتح كأس الوصل في الساعة السابعة من صباح اليوم، موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، تحت إشراف اتحاد الفروسية في الإمارات، وسيجمع التحدي الأول الإسطبلات الخاصة، والذي يمتد لمسافة 119 كلم على مدى يومين، في مدينة دبي الدولية للقدرة.

وينقسم سباق اليوم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، الثانية لمسافة 32 كلم «المسار الأحمر»، الثالثة لمسافة 27 كلم «المسار الأزرق»، ثم الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

روزنامة

ويبلغ عدد سباقات القدرة في روزنامة دبي لهذا العام، 26 سباقاً، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات، وهي: سباق السيدات لمسافة 119 كلم، يوم 27 فبراير المقبل، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث سباق «جميلتي» للأفراس، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمسافة 160 كم 3 مارس.

ويشتمل البرنامج على مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة 29 ديسمبر، عبر سباق السيدات لمسافة 119 كلم، ثم سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، لمسافة 119 كلم، 3 يناير، يليه اليوم التالي، سباق «اليمامة» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، لمسافة 119 كلم، يوم 7 يناير، ليسدل الستار 9 مارس عبر سباق كأس المدربين.

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