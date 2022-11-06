139 فارساً وفارسة في سباقي العين التأهيليين للقدرة بقرية بوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان

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استضافت قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، اليوم «الأحد»، سباقي العين الدوليين التأهيليين، الأول لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة»، والثاني لمسافة 120 كلم «نجمتان»، بمشاركة مختلف الاسطبلات وأندية الفروسية بالدولة. وأقيم السباقان بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيمهما إلى 4 مراحل، وشهد مشاركة 139 فارساً وفارسة.

وأحرز الفارس براين فيريراز لقب سباق العين لمسافة 120 كلم «نجمتان»، قاطعاً المسافة على صهوة «أحمد دو بارثاس» لاسطبلات «أم7»، بزمن قدره 6:04:46 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 19.54 كلم/ ساعة، وحل في المركز الثاني رفيقه في الاسطبل ساجيث كومار على صهوة «اسماين دي باكولي»، فيما جاءت في المركز الثالث جلوريان لاتيتا على صهوة «شارديل نيو» لاسطبلات أيه بي إتش.

وحصد الفارس روشندران ناجيكام لقب السباق الثاني لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة»، على صهوة «باكير دالياس» لاسطبلات العاصفة، مسجلاً زمناً قدره 4:23:55 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 23.04 كلم/ ساعة، تلاه في المركز الثاني علي عبدالرحمن الزرعوني على صهوة «دابريس دي ايجاس» لاسطبلات البراري 2، فيما حل رفيقه في الاسطبل سلطان محمد إبراهيم بالمركز الثالث على صهوة «ساركو بازوكا».

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