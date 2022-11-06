«دولية الفجيرة لجمال الخيل العربي» 15 ديسمبر

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تنطلق بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي خلال الفترة من 15 - 17 ديسمبر المقبل بالفجيرة، بتنظيم مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن جوائزالبطولة يبلغ مجموعها مليون دولار، وقال سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن النسخة السابعة هذا العام ستتيح الفرصة لمربي وملاك الخيل العربية والإسطبلات للمشاركة من مختلف قارات العالم، بنشر الموروث الأصيل في الثقافة والهوية العربية والتعريف به عالمياً، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واهتمام سموه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز