شارلي آبلبي: سباق «كوين آن» هدف «مودرن جيمز» المقبل

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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عبّر مدرب جودلفين شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق كل من «مودرن جيمز» لقب «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، و«ريبلز رومانس» لقب «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى».

وعن «مودرن جيمز»، قال شارلي آبلبي: «ظل «مودرن جيمز» جواداً رائعاً في السباقات العالمية، حيث فاز في «الغينيز الفرنسي» بشكل رائع للغاية، ومن ثم وجهناه للمنافسة على مسافة أطول بسباق «الديربي الفرنسي»، حيث ركض بكل إخلاص وحل ثالثاً، وفي الواقع لم يتحمل المنافسة، ولذلك أعدناه للمنافسة على مسافة سبعة فيرلونغ، وهذا كان خطأ، ومن بعد قدم أداءً عاصفاً في «سوسكس ستيكس» خلف «بعيد» قبل الفوز في كندا، وفي وقت لاحق من الموسم اخترنا توجيهه إلى «يوم الأبطال» على أرضية لينة».

وأضاف: «سباق «كوين آن» العام المقبل سيكون هدفه الرئيسي، كما أننا نتطلع إلى إعادته إلى هنا العام المقبل».

كما تحدث شارلي آبلبي عن «ريبلز رومانس» قائلاً: ««ريبلز رومانس» تغير مستواه تماماً في الواقع، قد تعتقد أن فوزه كان بسبب التحول إلى العشب، لكنني شاهدته يتدرب على الرمل هنا، وكدت أتمنى لو أشركته على الرمل حقاً، من الناحية البدنية يمكنك أن ترى أن منحه المزيد من الوقت ساعده فعلاً على التطور».

وليام موت: نفكر في إشراك «كوديز ويش» على المسافات الأطول

أشاد المدرب وليام موت بالانتصار الكبير الذي حققه «كوديز ويش» لجودلفين في شوط «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»،

وقال وليام موت: «كنا قلقين بعض الشيء من المشاركة في سباق بمنعطفين، والوصول إلى المنعطف الأول، ومدى إن كان «كوديز ويش» سيتراجع إلى الخلف، وأنه ربما لا يجد نفس الزخم الذي يكون لديه في أول ربع ميل، لكنه استرخى بخطوات رائعة حينما اتجه إلى المسار الخلفي، ويبدو أن الفارس جونيور ألفارادو طلب منه التقدم إلى الجهة الخارجية لضمان انطلاقته في مسار سالك».

وأضاف: «هذا الحصان يتمتع بخطوات عملاقة، ويقطع مسافة أطول أكثر مما تظن، كان في وضعية الركض بقوة، ووسع نطاق خطواته، ويبدو جواداً رائعاً، أفضل إبقاءه في التدريب، ومستواه بدأ في التشكل بشكل ممتاز الآن، وأنا واثق من أنه لو ظل في التدريب، سوف نناقش إشراكه في مسافات أطول، ولكن تفكيري يتركز على الوقت الحاضر، وفي اعتقادنا أنه يقدم أفضل أداء له على مسافة سبعة فيرلونغ وميل».

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