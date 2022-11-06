خيول الإمارات تتألق في ختام مهرجان «بريدرز كب» بأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت خيول الإمارات رباعية قوية في ختام مهرجان «بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ شهدت الأمسية العالمية تألق فريق جودلفين (3 ألقاب) وإسطبلات «شادويل» (لقب واحد).

ديرت مايل

وافتتح «كوديز ويش» لجودلفين الانتصارات الإماراتية بتحقيقه لقب شوط «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت، مسجلاً زمناً قدره 1.35.33 دقيقة، وبفارق رأس عن «سايبرنايف» بقيادة الفارس فلوران جيرو وإشراف المدرب براد كوكس.

وجاء في المركز الثالث «سلو داون آندي» بقيادة الفارس ماريو جوتيريز وإشراف المدرب دووج أونيل.

بريدرز كب مايل

ظفر «مودرن جيمز» لجودلفين بلقب «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.33.96 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «شيرلس سبايت» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب روجر أتفيلد.

وحل ثالثاً «كينروس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت.

بريدرز كب ديستاف

توجت «ملذات» لـ«شادويل» بلقب «بريدرز كب ديستاف» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جون آر فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر، عقب صراع مثير على لقب السباق، مسجلة زمناً قدره 1.49.07 دقيقة، وبفارق أنف عن «بلو سترب» بقيادة الفارس هيكتور بريوس وإشراف المدرب مارسيلو بولانكو.

وجاءت في المركز الثالث «كليريير» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

بريدرز كب تيرف

اقتنص «ريبلز رومانس» لجودلفين لقب «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جيمس دويل، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.26.35 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «ستون ايج» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحل ثالثاً «وار لايك» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب وليام موت.

بريدرز كب كلاسيك

وفي باقي نتائج الأمسية، واصل المصنف الأعلى في العالم «فلايت لاين» تألقه المثير، إذ توج بلقب الشوط الرئيس «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب جون سادلر، ليصل إلى انتصاره السادس دون خسارة، منها 4 انتصارات على التوالي في سباقات الفئة الأولى.

كما ظفرت «جود نايت وولف» بلقب «بريدرز كب فيلي آند مير سبرينت» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب تشاد براون، فيما اقتنصت «كارافيل» لـ«قطر ريسنغ» لقب «بريدرز كب تيرف سبرينت» لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب براد كوكس.

وحققت «تيوزداي» لقب «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، فيما ظفر «إيليت باور» لـ«جودمونت» بلقب «بريدرز كب سبرينت» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب وليام موت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز