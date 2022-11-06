«مسشيف ماجيك» لجودلفين بطلاً في «بريدرز كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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خطف «مسشيف ماجيك» لجودلفين، لقب سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت»، لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى»، في اليوم الافتتاحي لمهرجان «بريدرز كب»، بمضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة، وذلك بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.02.41 دقيقة، وبفارق طول عن «دراماتايزد»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كارل بورك، وجاء في المركز الثالث «برايفت كريد»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

وقال هيو آندرسون مدير عام جودلفين في دبي والمملكة المتحدة: أشعر بمنتهى الفخر بالفريق، رأينا أفضل فارس في أوروبا، وأفضل مدرب في العالم، يجتمعان معاً ، وتبلور السباق، كما توقع شارلي آبلبي، ويسعدنا أن نكون في الحدث الرائع، إنها بداية رائعة، وقال شارلي آبلبي: كنا على دراية بطبيعة الوتيرة السريعة، ووليام بيوك امتطى «مسشيف ماجيك» بثقة عالية، وتركه يتقدم في المسار الخلفي، وحظي بمسار مثالي في الجهة الداخلية، وحاول وليام تحويله إلى الجهة الخارجية، لكنه تراجع للخلف، ولا أعتقد أن ذلك تسبب في أي ضرر للحصان ووليام أحسن قيادته، والفريق بذل مجهوداً كبيراً.

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